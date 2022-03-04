عضو الأعلى للشئون الإسلامية: تدريب الواعظات استثمار في الكوادر المتميزة

أكد الدكتور أحمد علي سليمان، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الاستثمار في العنصر البشري سواء في الأئمة أو الواعظات والوافدات أو المعنيين بالشأن الديني يعد من أنفع وأنجح الاستثمارات في العصر الراهن، لا سيما وأن العالم الإسلامي يواجه تحديات جمة تستدعي دعاة وواعظات وسفيرات مستنيرات لنشر سماحته في كل مكان.

جاء ذلك خلال محاضرة «المهارات العصرية لسفيرات الإسلام من الواعظات والطالبات الوافدات»، اليوم الجمعة، في اليوم الثاني للمعسكر التثقيفي للواعظات المتطوعات بالوزارة، وكذا للطالبات والوافدات والدارسات بالأزهر الشريف من مختلف دول العالم ممن هم على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، المقام بمعسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية، و بحضور الدكتور أحمد علي سليمان عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، والدكتور عمرو مصطفى مدير عام البعثات والوافدين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأشاد بالمشروع الفكري التجديدي الذي تتبناه وزارة الأوقاف والذي تخطى الحدود المحلية والإقليمية إلى العالمية والدولية من خلال فتح قنوات متعددة لنشر هذا المشروع في شتى دول العالم عبر المؤتمرات الدولية والإصدارات المؤلفة والمترجمة والمراكز الثقافية في الداخل والخارج، مشيرًا إلى أنه يجب على المعنيين بالشأن الديني الاستعداد الشامل والتحقيق، والتدقيق والاهتمام باللغة وتطوير الأداء، والتفاعل الإيجابي مع قضايا العصر، والسعي نحو موسوعية المعرفة، والإلمام بشتى مهارات التواصل ولغة الجسد، وتوظيف تكنولوجيا العصر في الدعوة، والنهل من كل العلوم والمعارف، و التخطيط والإعداد الجيد ، مع توظيف كل ما يعترف به العلم الحديث من معارف ومهارات نافعة لخدمة الدعوة والدين والوطن.

وأشار إلى أن الاستثمار في المرأة لا سيما الواعظات والوافدات في غاية الأهمية لأن أثر ذلك يعود بالنفع على المجتمع، ويعد استثمارا للكوادر المتميزة.

الدكتور احمد سليمان عضو الاعلى للشئون الإسلامية

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