ورش فنية وتعليمية متنوعة بثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط، بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، مجموعة من الانشطة الثقافية والفنية لطلاب وطالبات مدرسة الفاروق التجريبية الرسمية للغات، شملت مجموعة ورش صون وحماية التراث الثقافي وهي ورشة تعريف الأطفال بالتلي قدمتها الفنانة ياسمين جاد، اشغال فنية لتدوير خامات البيئة للفنانة مروة شيريت، اشغال فنية لعمل اشكال جمالية للفنانة نهال عصام، تعليم عمل غرز التطريز المختلفة عمليا لهبه مصطفي، ورشة خرز لرنا جمال، بينما قدمت الفنانة ايمان وهبه ورشة تعليم خط عربي.

كما عقد القاص عاطف العزازي ورشة اكتشاف مواهب وحكي قصص اجتماعية وورشة بعنوان "كيف تكتب قصة"، بينما نفذ الفنان ابراهيم حسين ورشة فنون تشكيلية للاطفال بعنوان "تراث مصر الحضاري"، بجانب ورشة اشغال فنية للفنانة ميادة شيريت عن "مقدمة في فن الطباعة"، وورشة حكي قصص اجتماعية لتنمية القيم قدمتها هبه محمد عبود، وعرض لقصص عن بعض القيادات الوطنية المخلصة.

بجانب ذلك أقيمت مسابقة ثقافية لتشجيع الأطفال علي الاطلاع المستمر، بالإضافة إلى تقديم ورشة تنمية بشرية للسيد جوزيف ثابت بعنوان "الذكاء الاصطناعي وخدمة البشرية"، وفي مجال الاون لاين أقيمت ورشة تعليم غرز كورشيه وعمل اشكال جمالية، بجانب محاضرة لتبسيط قواعد اللغة العربية للسيد محمد عبد الرحيم لتعليم الاطفال الجملة الاسمية ومكوناتها، وندوة عن الشعر للأديب الدكتور سيد عبد الرازق.

فى الوقت نفسه، نظمت الهيئة مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقع فرع الإسكندرية بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، حيث أقام بيت ثقافة ٢٦ يوليو محاضرة بعنوان "المواطنة" تحدث خلالها الشيخ أحمد محمد درويش- من منطقة وعظ الإسكندرية، عن مفهوم المواطنة ودورها في المجتمع وكيفية العمل على تعزيزها، مقدما أمثلة من عهد الرسول الكريم حول حسن المعاملة والتعاون وكيف ساهم ذلك في أن يصبح المجتمع نسيجا واحدا يسوده الحب والتعاون، بينما نظم نادى الأدب أمسية شعرية لمناقشة أعمال الشاعر فايز أبو الجيش، إلى جانب إلقاء عدد من القصائد الشعرية بالفصحى والعامية حول جمال الإسكندرية وأخرى في حب الوطن، أدارها طارق الكردى وبحضور محمد خليفة.