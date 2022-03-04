روسيا تحجب فيسبوك

قرّرت الهيئة الروسية للرقابة في مجال الإعلام "روسكومنادزور"، حجب موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في روسيا؛ ردا على حجب حسابات وسائل الإعلام الروسية على المنصة.



وقالت الهيئة في بيان: "اتُّخذ قرار في 4 مارس 2022 بحجب الوصول لموقع فيسبوك في روسيا الاتحادية"، مشيرة إلى أن المنصة المملوكة لشركة "ميتا" مارست "تمييزا" ضد وسائل الإعلام الروسية في 26 مناسبة منذ أكتوبر 2020، حسب وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية.

وأضافت "روسكومنادزور": "على مدى الأيام القليلة الماضية قيّدت منصة التواصل الاجتماعي الوصول إلى حسابات محطة زفيزدا التليفزيونية، ووكالة أنباء ريا نوفوستي، وسبوتنيك، وروسيا اليوم، و(صحيفتي) لينتا وجازيتا".