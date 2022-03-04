إصابة عامل سقط من أعلى أحد المصانع في بني سويف

أصيب عامل بإصابات متفرقة إثر سقوطه من أعلى أحد المصانع الكائنة بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، مساء اليوم الجمعة.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بسقوط شخص من أعلى مصنع بالمنطقة الصناعية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة" س.ع" 32 عامًا، عامل، مقيم محافظة القليوبية، اشتباه نزيف بالمخ، وجرح قطعي بالرأس طوله 20 سم.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.