أمريكا: العالم نجا بصعوبة من وقوع كارثة في أوكرانيا

قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، إن العالم قد "نجا بصعوبة من وقوع كارثة نووية الليلة الماضية" في أعقاب الحريق الذي نشب بمحطة "زابوريزهزهيا" للطاقة النووية في أوكرانيا.



ووصفت ليندا توامس، في تصريحات لها نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة، ردود فعل روسيا بأنها "متهورة" و"خطيرة"، مضيفة أن تعرض أكبر محطة للطاقة النووية لخطر جسيم وتهدد سلامة المدنيين في روسيا وفي جميع أنحاء أوروبا.



ودعت المسئولة الأمريكية موسكو إلى سحب قواتها من محيط الموقع لضمان وصول المشغلين بشكل كامل إليه والقدرة على التواصل مع المنظمين ولاستقرار سلامته وأمنه.