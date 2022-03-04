وزير الخارجية الأمريكى: سيادة الدول المسالمة تتعرض للهجوم

ندد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بالهجوم الروسي ضد أوكرانيا قائلاً إن "سيادة الدول المسالمة تتعرض الآن للهجوم".

وأضاف بلينكن، في كلمة له بالعاصمة البلجيكية بروكسل في إطار زيارته إلى أوروبا، أن "المخاطر هنا حقيقية للغاية"، في إشارة إلى تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، محذراً من أنه إذا لم يتم الرد على روسيا فإن هذا الأمر يمكن أن يحدث "مرارًا وتكرارًا".

وتابع بلينكن أن "السلام والأمن سوف يزولان إذا لم يتم اتخاذ إجراء" في هذا الصدد.

وأثنى بلينكن على الإجراءات السريعة للاتحاد الأوروبي قائلا إن تضامن الدول الغربية يجب أن يتواصل حتى تنتهي الحرب.