المفوضية الأوروبية: مستعدون لتقديم الدعم الضرورى لتونس فى البرامج الإصلاحية

أكدت المديرة المكلفة بالتعاون مع الجوار الجنوبي بالمفوضية الأوروبية، هنريك تروتمان، الاستعداد لتقديم الدعم الضروري لتونس في البرامج الإصلاحية التي تنجزها الحكومة سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي أو لدى المؤسسات المالية الدولية.



وشددت تروتمان - خلال لقائها مع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد بمقر الوزارة اليوم الجمعة - على ضرورة دعم تونس كشريك للاتحاد الأوروبي في المنطقة الأورومتوسطية، حتّى تتمكن من تجاوز الصعوبات وتحقيق انتقال اقتصادي مستدام، مشيرة إلى الآفاق الواعدة لتعزيز الشراكة بين الجانبين خاصة في المرحلة القادمة من خلال تنفيذ استثمارات استراتيجية في المجالات الحيوية، كالطاقات البديلة والاقتصاد الأخضر والمحافظة على البيئة فضلا عن باقي المجالات.



وفي السياق نفسه، تحدث سعيد عن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن جراء عديد التراكمات، متطرقًا إلى محاور البرنامج الإصلاحي الذي شرعت الحكومة في وضعه بهدف استعادة نسق النمو وخلق الثروة والمحافظة على المكاسب الاجتماعية.



ودعا سعيد الجانب الأوروبي إلى مرافقة تونس في هذا الاتجاه وتعزيز التعاون، خاصة في المجالات التي سيتم التركيز عليها في إطار المخطط التنموي 2023-2025 والرؤية الاستراتيجية 2035 التي تم الشروع في إعدادهما، باعتبارها مجالات ذات أهمية بالغة على غرار اقتصاد المعرفة والاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة ودعم الاستثمار الخاص وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتنمية البشرية والاجتماعية.



وأعرب “سعيد” عن استعداد بلاده لتعزيز الاستثمارات في الطاقات المتجددة والشراكة بين الجانبين في هذا الاتجاه، مؤكدًا أن الربط بين الشبكات الإيطالية والتونسية سيمكن من تنويع مصادر تزويد أوروبا بالطاقة.