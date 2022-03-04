الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تطلب التحريات فى اتهام موظفة لطبيب بالتحرش بها بالعجوزة

التحرش
التحرش

طلبت نيابة الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام موظفة لطبيب جراح بالتحرش بها داخل عيادته وملامسة أجزاء حساسة من جسدها بالعجوزة، والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الموظفة تعمل بأحد البنوك وتوجهت لعيادة الطبيب لإنهاء إجراءات قرض إلا أنه غازلها وخدش حياءها ثم فاجأها بملامسة أجزاء حساسة من جسدها فنهرته، واتصلت هاتفيا بالنجدة التي حضرت للعيادة واصطحبت الطرفين لقسم الشرطة. 

وبمواجهة الطبيب بالاتهامات الموجهة إليه أنكر التهم، وبإجراء التحريات الأولية أكدت أن لم يستدل على ارتكاب الواقعة من عدمه.

وكشفت الأجهزة الأمنية في الجيزة، بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ملابسات اتهام فتاة لطبيب جراح بالتحرش بها داخل عيادته في العجوزة.

ورد بلاغ للأجهزة الأمنية في الجيزة، من فتاة تتهم فيه طبيب جراح بالتحرش بها داخل عيادته، وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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