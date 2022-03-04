محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بالشوارع

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عددا من مدن المحافظة لمتابعة أعمال النظافة بالشوارع وخلوها من الإشغالات والمخالفات وتفقد المشروعات الجاري تنفيذها لدفع الأعمال وتذليل العقبات والمشكلات شملت مدن بنها وحي شرق وحي غرب شبرا الخيمة والخصوص والخانكة.

واستهل المحافظ الجولة بتفقد عدد من القرى بمدينة بنها وخلال الجولة تمكن من ضبط جرار زراعي يقوم بإلقاء مخلفات الصرف الصحي بالمصرف الزراعي بقرية سندنهور موجها بتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على الجرار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف واتخاذ أقصى العقوبات لتحقيق الردع العام .

كما تمكن محافظ القليوبية من ضبط أحد المخالفين بقرية مرصفا قام بحرق المخلفات على إحدى المصارف الزراعية، مما يعرض حياة المواطنين لخطر التلوث البيئي فضلا عن تشويه المظهر الحضاري مشدد باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواطن لمخالفته قانون البيئة.

وخلال الجولة وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بمركز بنها بالمتابعة الميدانية المستمرة لضبط أي مخالفة لاسيما في ملف البناء على الأرض الزراعية أو إلقاء المخلفات على الترع والمصارف مطالبا بالتواصل مع المواطنين وحل مشكلاتهم واستمرار رفع تراكمات القمامة والعمل على نظافة الشوارع وإنارتها وتجميل مداخل القرى وتفعيل العمل المجتمعي لصالح المواطنين.

وتابع المحافظ الجولة بمدينة الخصوص حيث تفقد أعمال إنشاء محور الخصوص الجديد بدءا من محور طريق الشركات بمسطرد وحتى الطريق الدائري للوقوف على نسب التنفيذ ودفع الأعمال وتذليل العقبات موجها بالعمل على رفع تراكمات القمامة بمحور الخصوص ومنع إلقاء القمامة مرة أخرى وإلغاء نقاط تجميع القمامة به ونقلها للمقلب الوسيط مباشرة للحفاظ على المظهر الحضاري للمحور الجديد بعد إنشائه .

وتابع الهجان الجولة بحي غرب شبرا الخيمة حيث تفقد محور الفريق العصار ووجه بالعمل على النظافة المستمرة به وتكثيف أعمال رفع القمامة بالحي خاصة بشارع أحمد عرابي وشارع 15 مايو، مشددا على ضرورة القيام بحملات إشغالات مستمرة بشكل يومي لتحقيق المظهر الحضاري ومنع المخالفات والإشغالات التي تنتج عنها العرقلة المرورية مع اتخاذ أقصى العقوبات للمخالفين المتعدين على الشوارع العامة لتحقيق الردع العام وتأكيدا لهيبة الدولة.

واستكمل المحافظ الجولة بحي شرق شبرا الخيمة حيث تفقد محور طريق الشركات عند عزبة أفندنيا ووجه بدفن أحد كابلات الكهرباء الذي يعرض حياة المواطنين للخطر موجها بإستغلال تلك المنطقة لإنشاء باكيات ومحلات تجارية للشباب للاستفادة من تلك المنطقة، ومنع إلقاء القمامة بها فضلا عن توفير فرص عمل للشباب ومحاربة البطالة.

واختتم الهجان الجولة بتفقد منطقة الجبل الأصفر بالخانكة لمتابعة أعمال النظافة بالقرية حيث وجه بالمتابعة المستمرة لمنع إلقاء القمامة والرتش بالقرية خصوصا في نطاق محطة معالجة الصرف الصحي.