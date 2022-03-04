مصرع وإصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 8 آخرون إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل مركز العدوة في المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص أجرة وسيارة نقل بالطريق الصحراوى الغربى بالقرب من مدخل مركز العدوة مما أسفر عن وفاة شخصان وإصابة 8 أشخاص وتم الدفع بـ5 سيارات إسعاف بالتنسيق مع فرع الهيئة بالمحافظة لنقل المصابين لأقرب مستشفى لإسعافهم وتلقي العلاج اللازم، وتبين أن إصابتهم تراوحت بين كدمات وسحجات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى مغاغة العام، ورجحت التحريات الأولية التي أجرتها أجهزة البحث وقوع الحادث بسبب التخطي الخاطئ، وقد انتقل رجال المرور للمعاينة ورفع حطام السيارتين المنكوبتين وتسيير الحركة بالطريق، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.