الجمعة 04 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جمارك سفاجا تضبط 3 محاولات تهريب لبندقية ضغط هواء وأقراص مخدرة

أقراص مخدرة
أقراص مخدرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة محمد شاذلي، مدير عام جمارك سفاجا، بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 3 محاولات تهرب جمركي لبندقية ضغط هواء وعدد من الأقراص المخدرة والساعات الذكية، بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بالوردية الثانية بإدارة الحركة، برئاسة طلعت إسماعيل، مدير إدارة الحركة، تم الاشتباه فى الأمتعة الشخصية لـ3 ركاب قادمين من دول عربية، وبتفتيشهم تبين وجود بندقية ضغط هواء، و260 قرصًا من عقار سولبادين المخدر، و720 ساعة سمارت مخبأة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية.

وقام بالضبط كل من عبدالسلام زايد، أحمد عوض، أحمد كمال، محمود حافظ، مأموري الحركة، وأسامة هويدي، إسماعيل حسن مشرفي الحركة، بحضور مصطفى هاشم، حمدي صابر، شحاتة عبدالحميد، أحمد ممدوح ومصطفى الجوهري بالتعريفة، ومروان البارودي بالأمن الجمركي، ومحمد إسماعيل وأحمد عادل عسكر بمكافحة التهرب الجمركى.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 585 ألف جنيه، وقرر الدكتور قدري هابيل، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط جمركى، وحررها ياسر عز العرب ومحمد عبدالنور بإدارة الشئون القانونية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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