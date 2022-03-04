قائمة مسلسلات رمضان 2022.. أبرزها الاختيار وهجمة مرتدة والكبير أوي والمشوار

يواصل صناع وأبطال مسلسلات رمضان 2022 المقبل تصوير أحداث ومشاهد الأعمال الرمضانية على قدم وساق الفترة الحالية من أجل اللحاق بالموسم الرمضاني المقبل والذي يفصلنا عنه أيام قليلة.

قائمة مسلسلات رمضان 2022

ويشهد الموسم الرمضاني هذا العام 2022 مشاركة كبيرة من نجوم الفن من مصر والوطن العربي حيث يكثف مخرجي الأعمال الرمضانية عدد ساعات التصوير من أجل الانتهاء من الحلقات الأولى الخاصة بكل عمل تمهيدا لتسليمها للقنوات الناقلة والكشف عن الأعلانات الدعائية الخاصة بكل عمل خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويرصد الدستور في التقرير التالي قائمة مسلسلات رمضان 2022..

مسلسل الاختيار 3

ويضم مسلسل الاختيار هذا العام في الجزء الثالث عدد كبير من نجوم الفن حيث يشارك هذا العام في بطولة المسلسل كل من النجوم أحمد السقا، وكريم عبد العزيز، وأحمد عز، وياسر جلال والذين يجمتعون لأول مرة في عمل فني واحد.

ويشارك في بطولة العمل أيضا كل من:

خالد الصاوى

بيومى فؤاد

صبرى فواز

إيمان العاصى

سمر مرسى

أمير المصرى

محمود البزاوى

آدم الشرقاوى

دنيا المصري

ناردين عبد السلام

وعدد كبير من ضيوف الشرف.

المسلسل من تأليف هاني سرحان.

إخراج بيتر ميمي.

مسلسل العائدون (هجمة مرتدة 2)

ويواصل النجم أمير كرارة تصوير مشاهد مسلسله الرمضاني الجديد هجمة مرتدة 2 والذي يحمل أسم “العائدون” والذي يتم تصوير عدد كبير من مشاهده خارج جمهورية مصر العربية، ويشارك في بطولته كل من:

أمينة خليل

محمود عبد المغنى

محمد فراج

جيهان خليل

اسلام جمال

محمد عز

هاجر الشرنوبى

ميدو عادل

صبرى عبد المنعم

وعدد من ضيوف الشرف

من تأليف باهر ديودر

وإخراج أحمد نادر جلال



مسلسل المشوار

وانتهى النجم محمد رمضان بطل مسلسل المشوار من تصوير جزء كبير من مشاهده بالمسلسل والذي يظهر خلاله بشكل جديد ومختلف عن الأعمال الفنية التي قدمها خلال مسيرته الفنية على مدارالسنوات الماضية ويشارك في بطولة العمل بجانبه كل من:

دينا الشربينى

عمرو عبد الجليل

أحمد مجدي

أحمد صفوت

أحمد سعيد عبد الغنى

خالد أنور

خالد كمال

ندى بسيونى

كارولين خليل

محمد عز

ندا موسى

ثراء جبيل

محمود الليثى

حنان يوسف

سارة عبد الرحمن

محسن منصور

سما إبراهيم

احمد كمال

ومن تأليف محمد فريد

وإخراج محمد ياسين.

مسلسل الكبير أوي 6

ويعود النجم أحمد مكي لمسلسله الشهير الكبير أوي يقدم هذا العام الجزء السادس من العمل بعد النجاح الكبير الذي حققه بالأجزاء السابقة، ويكثف مخرج العمل عدد ساعات التصوير الفترة الحالية من أجل الانتهاء من أكبر قدر ممكن من المشاهد والأحداث قبل حلول شهر رمضان المقبل خاصة بعد توقف العمل لفترة بسبب اصابة أحمد مكي بفيروس كورونا الفترة الماضية

ويشارك في بطولة عمل مسلسل الكبير أوي كل من:

رحمة احمد

محمد سلام

بيومي فؤاد

هشام إسماعيل

سما إبراهيم

محمد أوتاكا

وعدد من ضيوف الشرف منهم (ماجد الكدوانى، وحمدى الميرغنى)

ومن تأليف مصطفي صقر

واخراج احمد الجندي

مسلسل أحلام سعيدة

وتغير النجمة يسرا من جلدها في مسلسلها الجديد “أحلام سعيدة” والتي تشارك به خلال المارثون الرمضاني المقبل حيث تدور احداث العمل في اطار اجتماعي كوميدي ويشاركها في بطولة المسلسل كل من:

غادة عادل

مى كساب

نور محمود

نبيل نور الدين

جيهان الشماشيرجي

ومن تأليف هالة خليل

وإخراج عمرو عرفة

مسلسل فاتن أمل حربي

وتخوض النجمة نيللي كريم المارثون الرمضاني الحالي بمسلسل “فاتن أمل حربي” والتي تظهر خلاله بشخصية تعاون من المشكلات الزوجة وتلجأ لمحكمة الأسرة من أجل الطلاق ويشاركها في البطولة كل من:

شريف سلامة

هالة صدقي

خالد سرحان

محمد ثروت

فادية عبد الغنى

محمد الشرنوبي

من تأليف إبراهيم عيسى

وإخراج ماندو العدل

مسلسل دايما عامر

ويعود النجم مصطفى شعبان للأعمال الكوميدية من خلال مسلسل دايما عامر والذي انتهى من تصوير جزء كبير من مشاهده خلال العمل والذي يشارك في بطولته كل من:

لبلبة

ميرنا نور الدين

عمرو عبد الجليل

نضال الشافعى

صلاح عبد الله

محمد ثروت

كريم عفيفى

محمد محمود

أحمد الشامى

سما إبراهيم

أمل رزق

لمى كتكت

أحمد عنان

من تأليف أيمن سليم ومايكل عادل تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح

وإخراج مجدى الهوارى

مسلسل ملف سري

ويخوض بطولة مسلسل ملف سري النجم هاني سلامة والذي يظهر بشخصية مستشار وقاضي محكمة ويشاركه في بطولة العمل كل من:

ماجد المصري

عائشة بن أحمد

دنيا عبد العزيز

نضال الشافعي

محسن محيي الدين

أحمد سعيد عبد الغني

إيهاب فهمي

مادلين طبر

كارولين عزمي

علاء مرسي

صبا الرافعي

إيمان يوسف

من تأليف محمود حجاج

وإخراج حسن البلاسي

مسلسل جزيرة غمام

ويشارك النجم طارق لطفي هذا العام بمسلسل جزيرة غمام والتي تدور أحداثه قبل مائة عام من الآن ويشارك في بطولة العمل كل من:

مي عز الدين

فتحي عبد الوهاب

أحمد أمين

رياض الخولي

محمد جمعة

هبة عبد الغني

هاجر الشرنوبي

ميار الغيطي

دينا أحمد

ظهور خاص لكل من (عبد العزيز مخيون - وفاء عامر)

من تأليف عبد الرحيم كمال

وإخراج حسين المنباوي

مسلسل في بيتنا روبوت 2

ويعرض في المارثون الرمضاني المقبل المسلسل الكوميدي في بيتنا روبوت الجزء الثاني والذي حل بديلا لمسلسل “عالم موازي” للنجمة دنيا سمير غانم بعد إعلان خروجه من المارثون الرمضاني المقبل للمرة الثانية ويشارك في بطولة مسلسل في بيتنا روبوت 2 كل من: