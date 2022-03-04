الجمعة 04 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عوض محمد عوض نقيبًا للمهندسين فى دمياط

دمياط
دمياط

أسفرت نتائج الفرز في انتخابات نقابة المهندسين في محافظة دمياط، عن فوز المهندس عوض محمد عوض بمنصب نقيب المهندسين في محافظة دمياط، بفارق 11 صوتا، حيث حصل على 852 صوتا بينما حصل منافسه المهندس شريف كامل على 841 صوتا.

يذكر أنه في الساعات الأخيرة من التصويت، تزايد الإقبال على التصويت في انتخابات نقابة المهندسين لانتخاب رئيس النقابة الفرعية في محافظة دمياط، والتصويت في انتخابات النقابة العامة المهندسين على مقاعد المكملين ونقيب عام مهندسي مصر.

وأجريت انتخابات جولة الإعادة على منصب رئيس نقابة المهندسين في محافظة دمياط بين كل من المهندس عوض محمد عوض والمهندس شريف كامل.
وأسفرت نتيجه الجولة الأولى من انتخابات نقابة المهندسين في محافظة دمياط الجمعة الماضية ،عن إعادة على مقعد نقيب المهندسين في محافظة دمياط بين كل من المهندس شريف كامل والمهندس عوض محمد عوض، حيث كان يتنافس ٧ مرشحين على مقعد نقيب المهندسين في محافظة دمياط، وكان إجمالي الحضور ١٨٦٥ صوتا حصل منهم المهندس عوض محمد عوض علي ٥٣٤ صوتا بينما حصل المهندس شريف كامل على ٧١٤ صوتا.
كما أسفرت نتائج الفرز عن فوز كل من قسم كهرباء المهندس أحمد غانم ، والمهندس أسعد شاكر على مقاعد كهرباء، والمهندس طارق رمضان على مقعد ميكانيكا ، وكل من المهندس ابراهيم القط ، والمهندس محمد موافي ، والمهندسة آية أبوالعز على مقاعد قسم مدني، وفاز  إياد الشيحة بمقعد قسم الشعب.

وأجريت انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، مِمّن مضى على انتخابهم أربع سنوات، ويتم إجراء انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين، والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين، على أن يكون يوم الجمعة 11 مارس 2022، الإعادة على منصب النقيب، حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين.

محافظ دمياط منال مهندس مهندسين

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

وزير التعليم يكشف حقيقة رجوع امتحانات الثانوية للنظام القديم

مرتضى منصور يعلن تفاصيل تعاقد الزمالك مع فيريرا

نجاح جهود سفارتنا فى بولندا لنقل المصرى المصاب خارج أوكرانيا (صور)

أمطار خفيفة وحرارة منخفضة.. حالة الطقس خلال 72 ساعة

دموع فى عيون عنصرية!

حبس عاطل بتهمة قتل قهوجى فى مشاجرة بحلوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

دموع فى عيون عنصرية!

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب

حسين دعسة

مخاوف نووية تلجم «علف مدافع» الحرب الروسية الأوكرانية

سارة شريف

ملفات الحرب

آمال موسى تكتب : للأزمات إيجابيات أيضًا

عفاف السيد

المرأة المصرية «ست الستات» «1»

سمر عادل

كيف ستتأثر مصر بالحرب الروسية الأوكرانية.. وما هى آليات التصدى؟

د.كريمة الحفناوى

لا للعنف ضد المرأة

صور

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

تبرعات وتأجير أسرِّة.. كيف تستعد إسرائيل لاستيعاب هجرة «يهود أوكرانيا»؟

إصابة السفير الإسرائيلى لدى أوكرانيا.. وعودته لتل أبيب من أجل العلاج

إسرائيل: استقبلنا 1555 أوكرانيًا.. ونستعد لتجنيس أكثر من 100 ألف لاجئ