عوض محمد عوض نقيبًا للمهندسين فى دمياط

أسفرت نتائج الفرز في انتخابات نقابة المهندسين في محافظة دمياط، عن فوز المهندس عوض محمد عوض بمنصب نقيب المهندسين في محافظة دمياط، بفارق 11 صوتا، حيث حصل على 852 صوتا بينما حصل منافسه المهندس شريف كامل على 841 صوتا.

يذكر أنه في الساعات الأخيرة من التصويت، تزايد الإقبال على التصويت في انتخابات نقابة المهندسين لانتخاب رئيس النقابة الفرعية في محافظة دمياط، والتصويت في انتخابات النقابة العامة المهندسين على مقاعد المكملين ونقيب عام مهندسي مصر.

وأجريت انتخابات جولة الإعادة على منصب رئيس نقابة المهندسين في محافظة دمياط بين كل من المهندس عوض محمد عوض والمهندس شريف كامل.

وأسفرت نتيجه الجولة الأولى من انتخابات نقابة المهندسين في محافظة دمياط الجمعة الماضية ،عن إعادة على مقعد نقيب المهندسين في محافظة دمياط بين كل من المهندس شريف كامل والمهندس عوض محمد عوض، حيث كان يتنافس ٧ مرشحين على مقعد نقيب المهندسين في محافظة دمياط، وكان إجمالي الحضور ١٨٦٥ صوتا حصل منهم المهندس عوض محمد عوض علي ٥٣٤ صوتا بينما حصل المهندس شريف كامل على ٧١٤ صوتا.

كما أسفرت نتائج الفرز عن فوز كل من قسم كهرباء المهندس أحمد غانم ، والمهندس أسعد شاكر على مقاعد كهرباء، والمهندس طارق رمضان على مقعد ميكانيكا ، وكل من المهندس ابراهيم القط ، والمهندس محمد موافي ، والمهندسة آية أبوالعز على مقاعد قسم مدني، وفاز إياد الشيحة بمقعد قسم الشعب.

وأجريت انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، مِمّن مضى على انتخابهم أربع سنوات، ويتم إجراء انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين، والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين، على أن يكون يوم الجمعة 11 مارس 2022، الإعادة على منصب النقيب، حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين.