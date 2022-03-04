الجمعة 04 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الأمريكية آمون ستار تطرح «حلوة يا بلدي» لتشجيع السياحة المصرية (فيديو)

آمون ستار
آمون ستار

أطلقت المطربة الأمريكية آمون ستار، أحدث أعمالها الغنائية المصورة "حلوة يا بلدي"، التي تخوض خلالها مغامرة الغناء باللهجة المصرية.

واختارت آمون المستقرة في القاهرة منذ أربع سنوات التعبير عن حبها لمصر والمصريين عبر إعادة إحياء أغنية داليدا الشهيرة "حلوة يا بلدي" على طريقتها الغنائية الخاصة، وأطلقت فيديو كليب مصور يجمع توليفة من مشاهد كليباتها الخاصة التي صورتها في عدة أماكن سياحية وأثرية في مصر، مثل الأهرامات ومعبد آمون وقصر شامبليون والهرم الأسود، وتطلق بها حملة لتشجيع السياحة المصرية عبر أغنياتها المصورة.

 

 

وتعود آمون لتخوض مغامرة التغني باللهجة المصرية بعد مرور أكثر من 3 سنوات منذ ظهور أولى أغانيها المصرية "أنا المصري"، وعقب النجاح العالمي الذي لاقى ألبومها الغنائي الأول "Origin" بمشاركة المطرب والمنشد محمود التهامي، والذي حازت به جائزة Global Music Awards المشابهة لجوائز الجرامي العالمية.

ويأتي كليب "حلوة يا بلدي" بعد قرابة أسبوعين فقط عن آخر كليبات آمون ستار الغنائية "Love Me" التي صورته داخل معبد آمون الأثري في منطقة سيوة، استكمالا لمغامراتها الفنية في الأماكن الأثرية في مصر،  حيث سعت لإطلاق كل أغنية من ألبومها الجديد بشكل فيديو كليب يتم تصويره في إحدى المناطق النادرة والمعالم الأثرية الشهيرة التي لم يصور داخلها من قبل أي عمل فني، حيث بدأت التجربة من مقبرة الهرم الأكبر خوفو، مروراً بقصر شامبليون في وسط البلد، وصولا لتصوير كليب داخل هرم أمنمحات الثالث الأسود في دهشور ومعبد آمون في سيوة.

تابيثا آن ليبيك Tabitha Anne lebec أو "إليز ليبيك" هي مطربة أمريكية الأصل تستقر في مصر منذ 4 سنوات، وتعمقت في دراستها للحضارة الفرعونية حتى أطلقت أول مؤلفاتها عن الحضارة المصرية القديمة عبر كتاب  ka healing، وقررت تدشين انطلاقة غنائية جديدة لها من القاهرة بتغيير اسمها الفني إلى "آمون ستار Amun Starr"، واستوحت لقبها الغريب من الآلهة الفرعونية القديمة، وهو مسمى إله الشمس والريح والخصوبة عند المصريين القدماء.

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