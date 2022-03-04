حبس عاطل بتهمة قتل قهوجى فى مشاجرة بحلوان

أمرت نيابة حلوان بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل قهوجى بسبب مشاجرة بينهما.

وكان عامل قد لقى مصرعه على يد عاطل، فى حلوان إثر مشاجرة وقعت بينهما، أثناء تقديم المشروبات داخل أحد المحلات، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع مشاجرة داخل سوق شارع حيدر بمنطقة حلوان، وعلى الفَور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص حدوث مشادة كلامية بين عامل في مقهي وشخص آخر، عاطل ومقيم بحلوان، تطورت للاشتباك بالأيدى، وذلك أثناء تقديم العامل المشروب للثاني داخل محل أدوات منزلية بذات الشارع، نتج عن تلك المشاجرة إصابة الأول بجرح قطعي في اليد، وإصابته بالرأس، نتيجة اصطدامها بحجر، ونقله إلى المستشفى.

وبالاتصال بمستشفى قصر العيني، أفاد بوصول "سامح. ف"، عامل ومقيم العزبة البحرية، متوفي نتيجة كسر في الجمجمة، مع وجود جرح قطعي في اليد، وتم إعداد الأكمنة اللازمة وضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.