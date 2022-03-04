العراق يستنكر تفجير مسجد فى باكستان

استنكر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، تفجير مسجد في باكستان.

وقال الحلبوسي - في تغريدة له أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - : "نستنكر استهداف عباد الله المصلين بتفجير مسجد (كوتشا ريسالدار) بمدينة بيشاور الباكستانية".

وأضاف رئيس مجلس النواب العراقي: "الخزي والعار للمجرمين الإرهابيين أعداء الدين والإنسانية".

وكان الرئيس الباكستاني عارف علوي، قد أدان بشدة الهجوم الانتحاري الذي استهدف، اليوم الجمعة، مسجدًا في مدينة بشاور في إقليم خيبربختونخوا بشمال غربي البلاد، وأودى بحياة 30 شخصًا وإصابة 50 بجروح.

وقدم علوي التعازي والمؤاساة لأسر ضحايا الهجوم، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

من جانبه، وصف وزير الإعلام الباكستاني تشؤدري فؤاد حسين، الهجوم الانتحاري بمؤامرة كبيرة ضد البلاد.