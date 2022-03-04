الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الأزهر يدين تفجير مسجد فى باكستان: «إفساد فى الأرض»

د. أحمد الطيب...
د. أحمد الطيب... شيخ الأزهر

أعرب الأزهر الشريف عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي البغيض على بيت من بيوت الله في مدينة بيشاور، وتفجيره خلال تجمع المصلين لأداء صلاة الجمعة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المصلين.

 

وأكد  الأزهر أن تفجير المساجد إفساد في الأرض ومحاربة لله ورسوله، وهي جرائم وحشية وتجرؤ على حرمات الله وبيت من بيوته، تدل على تجرد مرتكبيها من أدنى معاني التدين والرحمة والإنسانية.

 

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء إلى جمهورية باكستان قيادة وحكومة وشعبًا وإلى أسر ضحايا هذا التفجير الإرهابي، سائلًا المولى عز وجل أن يسكن ضحايا الحادث الأليم فسيح جناته، وأن يرزق أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

الأزهر يدين تفجير مسجد باكستان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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