«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محصول القطن خلال مارس

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القطن مراعاتها، خلال شهر مارس تمثلت في:

- إعداد الأرض للزراعة

- التخطيط من الشرق الى الغرب أو من بحرى الى قبلى وتتم الزراعة على الريشة القبلية أو الشرقية

- التخطيط بمعدل 11 خط فى القصبتين وفى الأراضى الملحية والرملية والضعيفة من 12-13 خط وفى الأراضى عالية الخصوبة يكون 10 خطوط فى القصبتين.

- تقسم الأرض عموديا على اتجاه التخطيط إلى فرد وبتون حسب نوع الأرض ودرجة استوائها

- تتم معاملة البذرة بالمطهرات الفطرية قبل الزراعة.

- تتم الزراعة فى جور على مسافات 25-30 سم مع وضع 7-10 بذور بالجورة وتتم الزراعة فى الثلث العلوى من الخط وفى الأراضى التى بها نسبة ملوحة تكون الجور فى الثلث السفلى من الخط.

- فى حالة تأخير الإنبات يتم إعطاء رية خفيفة ( رية غسيل ) بعد 10-12 يوما من الزراعة.

وكانت قد أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القطن مراعاتها، خلال شهر فبراير:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

- حرث الأرض حرثا عميقا مرتين متعامدتين وتركها فترة لا تقل عن 15 يوما للتشميس بين الحرثة والأخرى لتحرير العناصر الغذائية المثبتة في التربة لتكون ميسرة لامتصاص النبات لها.

- إذا كانت الأرض مكان أرز تعطى حرثة ثالثة متعامدة على اتجاه التخطيط.

- تزحف الأرض جيدا لتنعيمها وتسويتها.

- إضافة سماد السوبر فوسفات بالمعدلات الموصى بها بعد التزحيف وقبل التخطيط.

- ينصح بالتبكير في الزراعة على أن تكون في النصف الأول من مارس في الوجه القبلي والنصف الثاني من مارس في الوجه البحري.