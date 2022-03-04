الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محصول القطن خلال مارس

قطن
قطن

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القطن مراعاتها، خلال شهر مارس تمثلت في:
- إعداد الأرض للزراعة
- التخطيط من الشرق الى الغرب أو من بحرى الى قبلى وتتم الزراعة على الريشة القبلية أو الشرقية
- التخطيط بمعدل 11 خط فى القصبتين وفى الأراضى الملحية والرملية والضعيفة من 12-13 خط وفى الأراضى عالية الخصوبة يكون 10 خطوط فى القصبتين.
- تقسم الأرض عموديا على اتجاه التخطيط إلى فرد وبتون حسب نوع الأرض ودرجة استوائها 
- تتم معاملة البذرة بالمطهرات الفطرية قبل الزراعة.
- تتم الزراعة فى جور على مسافات 25-30 سم مع وضع 7-10 بذور بالجورة وتتم الزراعة فى الثلث العلوى من الخط وفى الأراضى التى بها نسبة ملوحة تكون الجور فى الثلث السفلى من الخط.
- فى حالة تأخير الإنبات يتم إعطاء رية خفيفة ( رية غسيل ) بعد 10-12 يوما من الزراعة. 

وكانت قد أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القطن مراعاتها، خلال شهر فبراير:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
- حرث الأرض حرثا عميقا مرتين متعامدتين وتركها فترة لا تقل عن 15 يوما للتشميس بين الحرثة والأخرى لتحرير العناصر الغذائية المثبتة في التربة لتكون ميسرة لامتصاص النبات لها.
- إذا كانت الأرض مكان أرز تعطى حرثة ثالثة متعامدة على اتجاه التخطيط.
- تزحف الأرض جيدا لتنعيمها وتسويتها.
- إضافة سماد السوبر فوسفات بالمعدلات الموصى بها بعد التزحيف وقبل التخطيط.
- ينصح بالتبكير في الزراعة على أن تكون في النصف الأول من مارس في الوجه القبلي والنصف الثاني من مارس في الوجه البحري.

“الزراعة” تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول القطن خلال شهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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