التصريح بدفن متهم فى قضية قتل بعد وفاته داخل محبسه بالغربية

صرحت النيابة العامة بدفن جثمان متهم مسجل شقي خطر، في قضية قتل الطفل إسماعيل محمد ضحية الخطف والتعذيب حتى الموت بقرية العتوة بمركز قطور، وذلك بعد وفاة المتهم داخل محبسه.

كان المتهم قد تعرض لوعكة صحية مؤخرًا، وتدهورت حالته الصحية داخل محبسه وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وصرحت بدفن الجثة وتم تسليم الجثمان لذويه.

وكان المتهم قد أحيل لمحكمة جنايات المحلة في القضية المتهم فيها باختطاف طفل وتوثيقه بالحبال وقتله، وتم تأجيل القضية للمرافعة، وتم نقل المتهم لمحبسه بسجن مركز قطور، وتوفي بعد تعرضه لوعكة صحية.