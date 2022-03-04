عضو تنسيقية شباب الأحزاب: مصر لا تتأخر عن تلبية نداء أبنائها فى الخارج

أكد النائب طارق الخولى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر في ظل الجمهورية الجديدة تتحرك في كل بقعة في العالم من المناطق الخطرة ومناطق التوتر لإجلاء أبنائها وهذا ما تم خلال الأزمات الماضية وأبرزها ما حدث في أفغانستان.

وقال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في تصريح لـ"الدستور"، إن ما يحدث في أوكرانيا منذ اندلاع الحرب وهناك جهود كبيرة تم بذلها من قبل الدولة المصرية في الحفاظ علي أبنائها وإجلائهم من مناطق الخطر والمناطق التي تشهد مواجهات .

وشدد عضو مجلس النواب على أن تحرك الدولة السريع في مساعدة أبنائها بالخارج يؤكد علي توجه الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة في تلبية النداء لأبنائها العالقين حفاظاً على أمنهم وسلامتهم في أي مكان او اي بقعة في العالم .

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد اتخذت قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 دول فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

وشهد الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا، في 21 فبراير الماضي، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لقت غضبًا كبيرًا من كييف وحلفائها الغربيين.

وقال رئيس الوزراء البريطاني باريس جونسون في مكالمة مع زيلينسكي إنه سيدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن في الساعات المقبلة بسبب الوضع المحيط بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، وذكر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه ناقش الوضع الناجم عن الحريق قرب محطة زابوروجيه للطاقة النووية مع زعماء العالم، بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء البلجيكي تشارلز ميشيل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، كما لجأت كييف أيضا إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.