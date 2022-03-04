وزير الإنتاج الحربى إلى السعودية للمشاركة بمعرض الدفاع العالمى «WDS 2022»

يتوجه، غداً السبت، المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى المملكة العربية السعودية لحضور فعاليات النسخة الأولى من معـرض الدفاع العالمي "World Defense Show"، والمقرر إقامته بمدينة الرياض خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس الجاري برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ويستهدف المعرض جمع رواد قطاع الدفاع والأمن الدوليين تحت منصة واحدة لإستعراض حلول التكامل المشترك ومستقبل التوافق العملياتي بين أنظمة الدفاع عبر البر والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات.

وأوضح المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي محمد عيد بكر أن وزارة الإنتاج الحربي تشارك في معرض الدفاع العالمي بالعديد من منتجاتها العسكرية المتطورة، ومن المخطط أن يلتقى وزير الدولة للإنتاج الحربي عدداً من الشخصيات الهامة من القيادات العسكرية حول العالم وعددا من رؤساء الشركات المشاركة فى المعرض، بالإضافة إلى زيارة الأجنحة الخاصة ببعض الدول المشاركة في المعرض للاطلاع على مدى التطور في مجال الصناعات الدفاعية وبحث إمكانية نقل بعض التكنولوجيات المتقدمة لشركات الإنتاج الحربي لإنتاج وتطوير نظم التسليح.