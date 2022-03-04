الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء التشغيل التجريبى لمشروع الصرف الصحى فى الضبعة

بدء التشغيل التجريبي
بدء التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي في الضبعة

أعلن الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، عن بدء تجارب التشغيل بمحطة الصرف الصحي الجديدة بمدينة الضبعة شرق مرسي مطروح والتي تعمل بطاقة ١٤ ألف م٣ / اليوم لتقديم الخدمة لمدينة الضبعة بتكلفة مالية قدرها ٦٠٠ مليون جنيه.

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بدء التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي في الضبعة 

وأوضح أن المحطة تعمل بنظام المعالجة الثلاثية بالإضافة إلى عدد ٢ رافع رئيسي وعدد ٢ رافع فرعى ضمن افتتاح محطة المعالجة الرئيسية، مشيرًا إلى أن مشروع الصرف الصحي المتكامل بمدينة الضبعة ضمن خطة الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير خدمات الصرف الصحي في جميع المناطق المحرومة وتخفيف العبء على المواطنين.

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بدء التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي في الضبعة 

وكان قد استقبل الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، في فبراير ٢٠٢٢، الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، بحضور عدد من قيادات شركة المياه.  

واستعرض رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، جهود شركة المياه في تطوير ورفع كفاءة وإنشاء محطات التحلية والخزانات الاستراتيجية لتوفير المياه إلى المواطنين  بالإضافة إلى موقف مشروعات مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

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بدء التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي في الضبعة 

وأوضح  رئيس شركة مياة الشرب أنه بدأ العمل في الوصلات المنزلية، حيث سيتم الحصول على القرض الدوار لإنجاز أعمال الوصلات، مشيرًا إلى أنه من خلال سيستم الأزمات تتم متابعة جهود شركة المياه على مدار الساعة واستقبال شكاوى المواطنين وعرضها على الشركة القابضة  وحلها خلال ٤٨ ساعة من تقديم المواطنين لشكواهم، مؤكدًا على  حصول الشركة على ٨ شهادات أيزو وشهادتي توافق بيئي.

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بدء التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي في الضبعة 

ونقلت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، تحيات اللواء خالد شعيب محافظ الإقليم مشيدة بجهود الشركة  في تطوير وإنشاء محطات التحلية في المحافظة وجهود العمال والفنيين في رفع تراكمات مياه الأمطار خلال تساقط الأمطار الأيام السابقة.

بدء التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي في الضبعة
بدء التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي في الضبعة
بدء التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي في الضبعة
بدء التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي في الضبعة
بدء التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي في الضبعة
بدء التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي في الضبعة
مطروح مياه الشرب والصرف الصحي خدمات الصرف الصحي المعالجة الثلاثية محطة الصرف

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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