كيف ستتأثر مصر بالحرب الروسية الأوكرانية.. وما هى آليات التصدى؟

تتداعى التأثيرات الاقتصادية للحرب الأوكرانية على العالم أجمع، والتى تلقى بظلالها على كل الدول، وتختلف درجة تلقى الصدمة الاقتصادية من دولة لأخرى. الجميع قلق ويراقب هذه الحرب، ومرتبك تجاه التعامل مع هذه الصدمة الجديدة التى تصيب العالم. مصر ليست بعيدة عن التأثر بهذه الحرب كحال باقى الدول.

توجد ثلاثة مستويات يمكن أن نناقش من خلالها تلك التأثيرت. التأثر الأول: يتعلق بارتفاع أسعار البترول التى فى الأساس تخضع لثمة عوامل أهمها العرض والطلب، فيزداد الطلب على البترول فى فصل الشتاء، وفى ظل تداعيات كورونا ومحدودية العرض قد ارتفعت أسعاره بوجه عام، ومنذ قيام الحرب الروسية الأوكرانية تجاوزت الأسعار إلى ١١٠ دولارات للبرميل، إذ إن العقوبات الغربية على روسيا أدت إلى تعطيل الإمدادات من روسيا، ثانى أكبر مصدر للنفط فى العالم، ولا يمكن أن يوجد يقين بمدى تصاعد العقوبات وإلى أين ستصل، ولكن المؤكد أن ذلك سيسهم فى خلق صدمة أكبر فى أسواق الطاقة التى تعانى بالفعل من نقص فى المعروض. كل ذلك يعنى ارتفاعًا فى أسعار السلع والخدمات التى تستوردها مصر من الخارج بوجه عام، ومن ناحية أخرى قد تقوم مصر بتقليل فاتورة وارداتها من النفط، مقابل أن تزيد من صادراتها من الغاز الذى هو الآخر ارتفع سعره، وقد يقلل ذلك من الضغط على الموازنة العامة التى ستتأثر بارتفاع أسعار البترول وسيزيد من حجم العجز، ومن ثمّ فى الميزانية الجديدة ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ لمصر قد يكون من الأفضل إعادة النظر، وهيكلة فى أوجه الإنفاق العام والدعم، بالإضافة إلى الاستمرار فى توقيع عقود للتحوط من ارتفاع أسعار النفط عما كان مقدرًا لها فى الموازنة.

الأثر الثانى: ومن المهم الحديث عنه؛ وهو ما يتعلق بإمدادات القمح، وهذا الأمر يقلق الكثير من المصريين. مصر استوردت العام الماضى ٨٠٪ من إجمالى واردات القمح من روسيا وأوكرانيا، وسعر القمح بالأساس قد ازداد جراء تداعيات كورونا والتغيرات المناخية إلى ما يقرب من ٤٠٪، ومع قيام الحرب بين روسيا وأوكرانيا ارتفع سعره مرة أخرى إلى أكثر من ٦٪. للوهلة الأولى بالطبع مصر ستتأثر بشكل كبير، لكن فى تصورى أنه حتى نهاية العام بالفعل لا تواجه مصر صدمة كبيرة كما يتصور البعض، وقد يخفف من وطأة الصدمة وامتصاصها أن مصر لديها مخزون استراتيجى لمدة ٤ أشهر، وبعد انتهاء هذه الأشهر سيكون موسم حصاد القمح قد بدأ بالفعل، وهو ما يكفى للاستهلاك المحلى حتى آخر العام تقريبًا، لا سيما أن مصر توسعت فى زراعة القمح، فبعد أن كان لديها ٣٠٠ ألف فدان لزراعة القمح، زادت لتصبح أكثر من ٣.٥ مليون فدان، هذه الزيادة فى حجم زراعة وحصاد القمح على المستوى المحلى، ستجعل مصر فى منطقة آمنة إلى حد كبير، كما أن مصر تتجه الآن إلى تنويع حجم وارداتها من القمح خلال ١٤ دولة، وهو ما يجعلها مستقبلًا فى صدمات أخرى- التى من الواضح أنها لا تنتهى قريبًا فى الاقتصاد العالمى- يكون لديها عدد أكبر من الدول تستطيع الاستيراد منها، وأتصور أن الدولة المصرية فى هذا الصدد يمكن أن تكثف التوجه الاقتصادى والاستثمارى فى مجال الزراعة إلى دول حوض النيل على المديين المتوسط والطويل، فهى دول تمتلك مساحات شاسعة غير مستغلة للزراعة، بالإضافة إلى أنها دول مطيرة، من ناحية ستكون تكاليف الشحن والنقل أقل، ومن ناحية أخرى يعزز ذلك من تحقيق الأمن الغذائى لمصر ويجنبها الصدمات الكبرى بصورة أكثر مرونة ويسر. وبوجه عام لا يمكن تجاهل أن الدولة المصرية منذ «كوفيد ١٩» وتداعياته، بدأت فى سياسية تحوطية، من خلال وضع أكثر من سيناريو للتعامل مع الأزمات والأحداث، وكان من أهم هذه السيناريوهات أن تضمن مصر مخزونًا استراتيجيًا كبيرًا من السلع الأساسية وحتى السلع الاستراتيجية، ونحن كمواطنين بالفعل منذ بدء كورونا لم نشعر بأن أحدنا قد احتاج إلى سلعة ولم يجدها فى السوق، وهذا هو المنوال الذى ستسير عليه مصر فى الفترة المقبلة، ولكن بسيناريوهات أكثر تحوطًا للحيلولة من أى نقص قد يحدث للسوق المصرية.

الأثر الثالث؛ وهو أثر لا يمكن تجاهله، وهو تأثر السياحة فى مصر، فعدد السياح الأوكران والروس قد ارتفع حجم توافدهم إلى مصر فى آخر خمسة أشهر إلى أكثر من ٦٠٪، فى حين أنهم بوجه عام يمثل حجم توافدهم السنوى إلى إجمالى السياح من ٤٠٪ إلى ٥٠٪. ذلك يعنى أن قطاع السياحة سيتأثر، وأن العملة الصعبة ستتأثر، وهذا سيتطلب من مصر مجهودًا مضنيًا خلال الفترة المقبلة لجذب السياح إليها من دول أخرى. هذا التأثر فى العملة الصعبة والاحتياطى النقدى يأخذنا إلى قرار المركزى الذى صدر من فترة قليلة، والذى ثار حوله بعض الجدل، وهو قرار يتعلق بوقف التعامل بمستندات التحصيل والعمل بالاعتماد المستندى، هذا القرار كان بمثابة خطوة مهمة واستباقية فى هذا الظرف العالمى، فمصر من خلال هذا القرار ستنظم عمليات الاستيراد، وهو أمر تحتاج إليه الآن بشدة، حتى لا تخرج العملات الصعبة دون وجه حق، أو احتياج خارج الدولة، كما أن القرار يساعد الدولة على الحفاظ على مواردها المالية، وهذا القرار المهم يأتى متزامنًا مع ما تقوم به الحكومة من حوكمة لإجراءات الاستيراد، والارتقاء بمستوى السلع المستوردة، والحفاظ على قيمة الجنيه المصرى، وهنا أود الوقوف على أنه فى الفترة المقبلة على السياسة النقدية والمالية فى مصر أن تعملا بشكل منفصل ومتصل، ومتناغم بصورة أكبر. ومصر أيضًا فى أول مارس الحالى، من أجل تخفيض التأثير السلبى على الاقتصاد، قامت برفع سعر المرور فى قناة السويس إلى ١٠٪، فالقناة هى أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتمثل إيراداتها أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة فى مصر.