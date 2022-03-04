الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سنغافورة تسجل 18 وفاة و17 ألفًا و564 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في سنغافورة
كورونا في سنغافورة

سجلت سنغافورة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 17 ألفًا و564 إصابة جديدة و18 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وذكرت آخر الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة السنغافورية- أوردتها شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية اليوم الجمعة- أن من بين الإصابات الجديدة بالفيروس، 17 ألفًا و406 حالات عدوى محلية، و158 حالات أخرى واردة إلى البلاد من الخارج.
ولفتت الوزارة إلى أنه حتى اليوم ارتفع إجمالي حالات الإصابة بـ(كوفيد-19) في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 803 آلاف و389 إصابة، فيما وصل عدد الوفيات الناجمة من مضاعفات الإصابة بالمرض في البلاد إلى 1067 حالة.
ووصل عدد المصابين بالمرض الذين يتلقون العلاج اللازم بالمستشفيات إلى 1678 مصابًا، بينما يرقد 45 مريضًا في حالة صحية حرجة بوحدات الرعاية المركزة.
كما أن 95% من نسبة السكان المؤهلين لتلقي اللقاح المضاد للفيروس في سنغافورة قد أكملوا نظام تطعيمهم بالكامل، كذلك تلقى نحو 68% من إجمالي عدد السكان الجرعات المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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