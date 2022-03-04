الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

باكستان تعرب عن قلقها حيال فشل الطريق الدبلوماسى فى الأزمة الأوكرانية الروسية

الأزمة الأوكرانية
الأزمة الأوكرانية الروسية

طالبت باكستان، اليوم الجمعة، بضبط النفس وتفادي إجراءات غير مناسبة في النزاع الأوكراني- الروسي، معربة عن قلقها البالغ حيال الفشل في إيجاد حل للنزاع عبر الطرق الدبلوماسي.
جاء ذلك على لسان المبعوث الدائم لباكستان لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، السفير خليل هاشمي، وفقًا لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.
وقال هاشمي: "إننا لاحظنا بقلق بالغ فشل الدبلوماسية والتداعيات الإنسانية الناجمة عن النزاع، وإننا نقدم التعازي في خسائر الأرواح، ونقف بالتضامن مع الأسر المتأثرة، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".
وأكد أن باكستان ملتزمة بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة بما فيها تقرير المصير للشعب، وعدم استخدام أو تهديد لاستخدام القوة، وسيادة الدول، وتسوية النزاعات.
وأضاف أن حقوق الإنسان والتماسك بالالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي تظل أمرًا أساسيًا.

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وائل لطفي

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