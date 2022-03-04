الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يشهد حفل تخرج الدفعة 55 من طلاب كلية الطب

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الجمعة، فعاليات الاحتفال بتخريج الدفعة الـ 55 لطلاب كلية الطب بجامعة أسيوط والذي أقيم بالصالة المغطاة بالجامعة.
جاء ذلك بحضور الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور علاء عطية عميد كلية طب أسيوط والدكتورة أماني عمر وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب والدكتور ايهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط والدكتور ضياء عبدالحميد نقيب أطباء أسيوط بجانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس وبمشاركة واسعة للطلاب وأولياء أمورهم.

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بدأ الحفل بطابور عرض الخريجين ثم عزف موسيقى السلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم كلمة الأول على الدفعة ممثلاً عن الخريجين وكلمة رئيس اتحاد طلاب كلية الطب ووكيل وعميد الكلية ونائبي رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ولشئون التعليم والطلاب ثم كلمة رئيس الجامعة وجهوا فيها التقدير للخريجين وأولياء أمورهم ثم تم تقديم عرض عن الخريجين.
وفي كلمته أعرب محافظ أسيوط عن سعادته لحضور حفل تخرج الدفعة 55 من كلية الطب مهنئًا الخريجين بالنجاح وبداية مشوار الكفاح مع هذه المهنة المقدسة وقال إنه فخور بالتواجد بين أطباء اليوم والمستقبل وانه يتوسم فيهم كل الخير لهذا الوطن وأوصاهم ببذل كل الجهود لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمرضى مؤكدا على أنهم سيحملون رسالة وطنية كبرى تتطلب منهم الإخلاص في العمل وأداء واجبهم المهني على أكمل وجه وانهم أصحاب رسالة سامية تجاة المرضي مقدما التنهئة لهم ولأسرهم متنمياً لهم دوام التفوق والنجاح في حياتهم العملية والمستقبلية. 

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وأكد المحافظ على أهمية الدور الذى يلعبه الأطباء في خدمة الوطن وهو لا يقل بمثابة دور رجال القوات المسلحة وما يقدموه من تضحيات في خدمة الوطن داعيا كافة خريجي اليوم من الأطباء بالاعتناء بالمواطن والعمل على رعاية المرضى وحسن معاملتهم مشيدًا بجهود الأطقم الطبية بأسيوط في أداء رسالتهم المهنية على أكمل وجه وخاصة مواجهة فيروس كورونا بفضل التنسيق والتعاون بين الجامعة ومديرية الصحة لخدمة أهالينا في المحافظة وفي الصعيد ككل.
من جانبه رحب الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة بمحافظ أسيوط وشكره على دعمه للجامعة مؤكدًا على جهوده الملموسة في المحافظة وحرصه على المشاركة والتعاون المستمر مع الجامعة في كافة فعاليتها.

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وأكد رئيس الجامعة أن مهنة الطب مهنة ذات أثر ملموس من المواطن مشيرًا إلى حرص الجامعة على توفير كافة الموارد المالية والبشرية لكلية الطب لتقديم خريج على درجة كبيرة من الكفاءة والتميز وحث كافة الخريجين من أطباء المستقبل بأن لا ينسوا دورهم السامي في العمل على خدمة مرضاهم ورعايتهم متمنياً لهم السعادة في عملهم المستقبلي بمختلف المستشفيات الجامعية والعامة لخدمة المواطن داخل المحافظة.

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فيما رحب الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بكافة المتواجدون بالاحتفالية المقامة لتخريج الدفعة الـ55 من طلبة كلية الطب الذين سيكونون نواه للعمل بكافة المستشفيات الجامعية والعامة موصيًا الخريجين من الأطباء الجدد بحسن معاملة المرضى وتقديم كل العون لهم.
بينما وجه الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئ

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ون التعليم والطلاب التهنئة لأولياء الأمور والخريجين لافتا إلى أن المجتمع يأتمن الأطباء على الصحة وهي مسئولية كبيرة تحتاج إلى العمل بأمانة و إخلاص وأداء الواجب بصورة نموذجية.
وخلال كلمته أوصى الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب الطلاب الخريجين عدة توصيات منها تقوى الله في العمل والاستمرار الدؤوب في طلب العلم كما دعاهم  في التخفيف عن المرضى والإنصات لشكواهم بكل اهتمام.
وفي نهاية الحفل قام الدكتور ضياء عبد الحميد نقيب أطباء أسيوط بترديد قسم الأطباء وردد خلفه الخريجون أعقبها تكريم الخريجين وتسليمهم شهادات التخرج.

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
IMG-20220304-جانب من الاحتفالية
IMG-20220304-جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
اسيوط محافظة مستشفيات وزارة الصحة القوات المسلحة شئون التعليم والطلاب شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة محافظ أسيوط

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وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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