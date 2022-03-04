الجمعة 04 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

باحث بالأزهر: لا ينبغى للطرق الصوفية أن تفرح بكثرة أتباعها

د. إبراهيم العشماوي...
د. إبراهيم العشماوي... أستاذ الحديث بالازهر الشريف

قال الدكتور محمد إبراهيم العشماوي أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، إنه لا ينبغي للطرق الصوفية أن تفرح بكثرة أتباعها، وانتشارهم في كل مكان، فإن هذه الكثرة وهذا الانتشار قد يضر أحيانًا بها، إذ يجعلها حركة شعبية، لا خصوصية لها، مع أن التصوف- في الأصل- طريق الخصوص، والصوفية غرباء زمانهم، وقد سماه العارف بالله شيخ الإسلام الدكتور عبدالحليم محمود رضي الله عنه (أرستقراطية الإسلام)، وهي تسمية لها دلالتها العميقة فيما نحن بصدده.

وأضاف العشماوي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “وكان شيخنا المجدد الإمام محمد زكي الدين إبراهيم، رائد العشيرة المحمدية يقول هو، أو والده رضي الله عنهما، في إشارة إلى هذا المعنى: وظيفتنا تخريج القادة، لا حشد الجماهير، وهذا طريق الشاذلية على الخصوص، والصوفية على العموم”.

وتابع: “إنما يجب أن تفرح الطرق الصوفية بما تحدثه من أثر صالح في واقع الناس، وإن كان أتباعها أفرادا، وكم من حركات فرحت بكثرة أتباعها، فلم يُغنوا عنها شيئًا حين حادت عن المنهج، فسقطت، ولم ينفعها كثرة الأتباع، كما نراه في بعض الحركات الإسلامية المعاصرة، ورب طريقة صوفية رفع الله ذكرها بمريد واحد نافع مؤثر؛ عن طريقة يتبعها آلاف لا أثر لهم، كما قال القائل: وواحدٌ كالأَلْفِ إِنْ أَمْرٌ عَنَى”.

باحث جامعة الأزهر أطلق الصوفية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

نجاح جهود سفارتنا فى بولندا لنقل المصرى المصاب خارج أوكرانيا (صور)

أمطار خفيفة وحرارة منخفضة.. حالة الطقس خلال 72 ساعة

6 ساعات تفصل الزمالك عن التعاقد مع فيريرا

أيام معدودة.. موعد رمضان 2022 في مصر وأول أيام عيد الفطر والأضحى

مرتضى منصور يعلن تفاصيل تعاقد الزمالك مع فيريرا

عرض الجزء الثاني من حلقة «مو صلاح» على «دي إم سي» والمصرية الليلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب

حسين دعسة

مخاوف نووية تلجم «علف مدافع» الحرب الروسية الأوكرانية

سارة شريف

ملفات الحرب

آمال موسى تكتب : للأزمات إيجابيات أيضًا

عفاف السيد

المرأة المصرية «ست الستات» «1»

سمر عادل

كيف ستتأثر مصر بالحرب الروسية الأوكرانية.. وما هى آليات التصدى؟

د.كريمة الحفناوى

لا للعنف ضد المرأة

ماجد حبته

دموع فى عيون عنصرية!

صور

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة السفير الإسرائيلى لدى أوكرانيا.. وعودته لتل أبيب من أجل العلاج

إسرائيل: استقبلنا 1555 أوكرانيًا.. ونستعد لتجنيس أكثر من 100 ألف لاجئ

رئيس أوكرانيا ينتقد إسرائيل: لم يدعمونا كما توقعنا