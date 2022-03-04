من المقاولون حتى ليفربول.. كيف تغيرت القيمة التسويقية لمحمد صلاح؟

حلّ محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة" التي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على فضائية "دي إم سي"، وحققت الحلقة مشاهدات عالية، حيث تحدث اللاعب عن مشواره في كرة القدم ورحلته إلى العالمية، وتخلل الحوار عدد من الأسرار الشخصية.

محمد صلاح يعد أغلى لاعب فى الدورى الإنجليزى كما أنه الثالث عالميا متساويا مع هارى كين وروميلو لوكاكو بقيمة 100 مليون يورو لكل منهم.

"قيمة محمد صلاح في 2010"

في عام 2010، بلغت قيمة محمد صلاح التسويقية مع المقاولون العرب وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمى، 25 ألف يورو، ثم ارتفعت بعدها بعامين إلى 1.5 مليون يورو قبل الرحيل إلى بازل السويسرى.

"قيمة محمد صلاح في 2013"

حين لعب محمد صلاح في بازل ارتفعت قيمته التسويقية عام 2013 لتصل تحديدا إلى 8.5 مليون يورو، ثم بلغت 13 مليون يورو مع تشيلسى، قبل أن تنخفض إلى 10 ملايين يورو عقب معاناته على دكة بدلاء البلوز.

"قيمة محمد صلاح في فيورنيتنا"

قيمة محمد صلاح التسويقية ارتفعت مع فيورنيتنا وأصبحت 12 مليون يورو عام 2015، قبل أن تصبح 18 مليون يورو فى الميركاتو الصيفى نفس العام، ثم وصلت فى نوفمبر عام 2015 إلى 20 مليون يورو عندما ارتدى الفرعون قميص روما.

"قيمته في ليفربول"

القيمة التسويقية لقائد المنتخب الوطنى محمد صلاح ظلت في الارتفاع ووصلت إلى 27 مليون يورو عام 2016 وفقا لموقع "ترانسفير ماركت"، وزادت لتبلغ 35 مليون يورو فى يونيو عام 2017 ثم أصبحت 40 مليون يورو عقب انضمامه لصفوف ليفربول.

وزادت قيمة محمد صلاح مع ليفربول مرة أخرى لتصبح 80 مليون مطلع عام 2018، ثم 150 مليون يورو فى مايو من نفس العام قبل أن تنخفض إلى 120 مليون يورو عام 2020 حتى وصلت إلى 100 مليون يورو فى العام الجارى.