الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة شخص مجهول الهوية مشطور نصفين فى الهرم

جثة
جثة

قادت الرائحة الكريهة التي خرجت من شقة بالطابق الأرضي في الهرم ضباط المباحث إلي العثور على جثة شخص مجهول الهوية مشطور نصفين وفي حالة تعفن. تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى تولت التحقيق وأمرت بنقل الجثة إلى المشرحة لمعرفة سبب الوفاة.

تلقت أجهزة الأمن بالجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، بلاغاً يفيد بخروج رائحة كريهة من شقة بالدور الأرضي، واقعة بمنطقة الهرم، مع غياب مستأجر الشقة، وهو طالب، منذ فترة على الفور، انتقلت قوة من قسم شرطة الهرم إلى مكان الحادث بقيادة مأمور القسم العميد أحمد دسوقي، حيث جرى اكتشاف وجود جثة لشخص مجهول الهوية، مشطور نصفين من منطقة الوسط، والجثمان في حالة تعفن.

وأظهرت التحريات التي أجراها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أن الشقة تتبع مقاول من محافظة سوهاج، وقام بتأجيرها لطالب من بلدته، جرى إثبات تغيبه منذ فترة عن المكان.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي أمرت بنقل الجثمان لمشرحة زينهم، وانتدبت عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه، لمعرفة سبب الوفاة وكلفت المباحث بتكثيف جهودها لكشف غموض الحادث وضبط الجاني، بالإضافة إلى ضبط مستأجر الشقة للتحقيق، حيث تتابع النيابة العامة سير مجرى التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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