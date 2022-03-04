الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب أولوية المرور.. سائق ميكروباص يصيب موظفًا بجرح في الرأس في حلوان

حبس
حبس

تمكن ضباط مباحث حلوان من ضبط سائق ميكروباص تعدي على موظف وتسبب في أصابته بجرح في الرأس بسبب خلاف علي أولوية المرور بمدينة حلوان تم تحرير محضر بالضبط وإحالته للنيابة العامة التى تولت التحقيق.

البداية بورد إخطارا للواء محمد عاكف، مدير مباحث قطاع جنوب القاهرة، من المقدم إبراهيم سليم رئيس مباحث حلوان، مفاده تلقيه بلاغا من المواطن "محمد.ع.و"، 34 سنة فنى فيبر جلاس بشركة النصر للكيماويات وبمنشية جمال عبدالناصر _ دائرة القسم، (مصاب بجرح   بالرأس) بتضرره من سائق سيارة ميكروباص مجهول بالتعدى عليه بالسب والشتم والضرب وإحداث إصابته وفرا هاربا وذلك حال تواجده بشارع منصور بحلوان.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد السائق وضبطه، وتبين أنه يدعى "إسلام رجب. م"، 26 سنة سائق ومقيم كورنيش المرازيق التبين، وأعترف بارتكابة الواقعة. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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