وزير النقل يدلى بصوته فى انتخابات نقابة المهندسين: اعتزازًا وتقديرًا لمكانتهم

أدلى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بصوته فى انتخابات نقابة المهندسين اليوم الجمعة، وأكد الوزير أن مشاركته في هذه الانتخابات تأتي من منطلق اعتزازه وتقديره لمكانة المهندسين ودورهم الكبير في دفع عجلة المشروعات القومية الكبرى، مشيدًا بسير عملية الانتخابات في جو من النزاهة والشفافية وبالإقبال الكبير الذي تشهده الانتخابات من جموع المهندسين من مختلف الأعمار، وهو ما يؤكد الحرص الشديد من المهندسين على اختيار مجلس النقابة القادم لتحقيق كافة طموحات العاملين في هذا المجال.

كما عبر وزير النقل عن فخره بالطفرة الهندسية والمشروعات الضخمة والعملاقة التى شهدتها مصر في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من بنية تحتية في كافة المجالات ومنها قطاع النقل، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ تلك المشروعات الضخمة، وهو ما سيتطلب جهدًا مضاعفًا من النقابة خلال الفترة المقبلة، متمنيًا التوفيق للمجلس القادم للنقابة أيا كان، وموضحًا أنه سيتم التعاون مع المجلس القادم للارتقاء بمهنة الهندسة وخدمة المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في كافة أنحاء الجمهورية.

وكان قد اجتمع وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، مع اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الطرق والكباري ومحاور النيل وطرق «حياة كريمة» الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية، حيث وجه الوزير بالالتزام بقياسات الجودة العالية في تنفيذ المشروعات ونهوها في التوقيتات المحددة، خاصة مع أهمية تلك المشروعات في تسهيل حركة تنقل المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، وبما يتواكب مع النهضة الكبيرة التي يعيشها قطاع النقل في مصر وقطاع الطرق والكباري في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع رئيس وقيادات هيئة الأنفاق، بحضور رئيس شركة «إم أو تي» للاستثمار وقيادات وزارة النقل لمتابعة الخطة الشاملة للاستغلال الاستثماري الأمثل لكافة الأراضي المملوكة للهيئات والشركات التابعة للوزارة والاستغلال الأمثل لكافة محطات المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف LRT، كما تابع الوزير خطة تنفيذ مناطق انتظار بجانب كافة محطات المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎تسهيلًا على ‏المواطنين وكذلك خطة الاستغلال الأمثل لعدد من المولات بمشروعات المترو والجر الكهربائي مثل مول هليوبوليس بالخط الثالث لمترو الأنفاق ومول العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين مطروح، بما يساهم في تحقيق عوائد مادية لهذه المشروعات.