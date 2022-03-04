محافظ بورسعيد يدلي بصوته في انتخابات نقابة المهندسين (صور)

أدلى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بصوته في انتخابات نقابة المهندسين، اليوم الجمعة، بفرع النقابة بمحافظة بورسعيد، وذلك لاختيار النقيب العام والفرعي وأعضاء النقابة.

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وأظهر محافظ بورسعيد بطاقة النقابة "الكارنيه"، ووقَّع في كشف المصوتين، وتسلم 3 أوراق للتصويت، اختار في الأولي النقيب العام، والثانية النقيب الفرعي، والثالثة أعضاء النقابة العامة.

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وقدم المحافظ الشكر للجنة القضائية المشرفة على سير العملية الانتخابية وجموع المهندسين، على المشهد الراقي خلال اختيار من يمثلهم، مؤكدًا فخره للانتماء لنقابة المهندسين.

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من جانبه، أكد المهندس وائل حرز، رئيس لجنة الانتخابات ببورسعيد أن اللجان فتحت أبوابها من الساعة العاشرة صباحًا، في الموعد الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات، وتستمر عملية التصويت حتى السابعة مساءً، على أن يجري فرز الأصوات عقب الإنتهاء من أعمال التصويت.

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وأشار رئيس لجنة الانتخابات إلى أن العملية تتم تحت إشراف قضائي كامل، ووسط تكثيف الحضور الأمني لحماية الناخبين ومنع أي محاولات للخروج عن القانون، وكذلك تشديد على الإجراءات الاحترازية لحماية الناخبين من مخاطر الإصابة بكورونا.

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وأوضح المهندس وائل حرز، أن 22 مرشحًا يتنافسون على مقعد النقيب العام، مطالبًا المهندسين الذين لهم حق التصويت ببورسعيد للمشاركة، مؤكدًا أن اللجنة وفرت كافة سبل الراحة للمهندسين خلال الإدلاء بأصواتهم.