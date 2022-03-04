الجمعة 04 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط 9 عناصر إجرامية بالشرقية

جريدة الدستور

شن قطاع الأمن العام، بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة «الزقازيق، فاقوس، منيا القمح، بلبيس»، بنطاق مديرية أمن الشرقية.

أسفرت جهودها عن ضبط 9 محكوم عليهم فى عدة قضايا جنائية من بينها «شروع فى قتل، سرقة بالإكراه، سلاح وذخائر، مخدرات».

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، برئاسة اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث، قيام شخصين «لأحدهما معلومات جنائية»، مقيمين بدائرة مركز شرطة بلبيس، بتكوين تشكيل عصابى، تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب «توصيل الأسلاك»، متخذين من دائرة مركز شرطة مشتول السوق، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 5 وقائع بدائرة مركزىشرطة «مشتول السوق – بلبيس»، وأرشدا عن المسروقات لدى عملائهم سيئى النية 3 أشخاص تم ضبطهم، وأرشدوا عن المسروقات 5 دراجات نارية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

أمطار خفيفة وحرارة منخفضة.. حالة الطقس خلال 72 ساعة

عرض الجزء الثاني من حلقة «مو صلاح» على «دي إم سي» والمصرية الليلة

عودة 30 مواطنًا من المجر إلى مصر بعد عبورهم حدود أوكرانيا.. اليوم

وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال الترميم بمعبد دندرة

الأسطورة سيدورف يعلن اعتناق الإسلام: «لن أغيّر اسمى»

مكتبة على الرصيف.. «عم مجدي» يشجع الشباب على القراءة بالاستعارة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

افلام ذات أثر في اسوان

مؤمن المحمدي

الغطا وقع واللي في الحلة بان

د. محمد عفيفي

جمال عبدالناصر: فلسفة الثورة «2-2»

علاء خالد

صلاح عيسى.. المؤرخ روائيًا

د. بهي الدين مرسي

شرطة المسطحات الفكرية

ماجد حبته

عهد صحى دولى جديد

حسين دعسة

الرماد النووي.. ماذا تخفي الولايات المتحدة؟

محمد عبدالعزيز

صانع السعادة.. الفنان والإعلامى الذي أحبه الجميع

صور

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة السفير الإسرائيلى لدى أوكرانيا.. وعودته لتل أبيب من أجل العلاج

إسرائيل: استقبلنا 1555 أوكرانيًا.. ونستعد لتجنيس أكثر من 100 ألف لاجئ

رئيس أوكرانيا ينتقد إسرائيل: لم يدعمونا كما توقعنا