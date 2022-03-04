سقوط 9 عناصر إجرامية بالشرقية

شن قطاع الأمن العام، بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة «الزقازيق، فاقوس، منيا القمح، بلبيس»، بنطاق مديرية أمن الشرقية.

أسفرت جهودها عن ضبط 9 محكوم عليهم فى عدة قضايا جنائية من بينها «شروع فى قتل، سرقة بالإكراه، سلاح وذخائر، مخدرات».

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، برئاسة اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث، قيام شخصين «لأحدهما معلومات جنائية»، مقيمين بدائرة مركز شرطة بلبيس، بتكوين تشكيل عصابى، تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب «توصيل الأسلاك»، متخذين من دائرة مركز شرطة مشتول السوق، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 5 وقائع بدائرة مركزىشرطة «مشتول السوق – بلبيس»، وأرشدا عن المسروقات لدى عملائهم سيئى النية 3 أشخاص تم ضبطهم، وأرشدوا عن المسروقات 5 دراجات نارية.