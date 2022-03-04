إصابة 22 فى تصادم سيارة وأتوبيس على «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوى

أصيب 22 شخصا في حادث مروع إثر اصطدام سيارة نقل بأتوبيس خاص وانقلابه على الطريق الصحراوي «القاهرة- الإسكندرية» بدائرة مركز وادى النطرون في البحيرة، اليوم الجمعة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، وتم تقديم الإسعافات الطبية لهم، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير بين سيارة نقل وأتوبيس رحلات خاص بالكيلو 109 اتجاه القاهرة بالطريق الصحراوي «القاهرة- الإسكندرية» ووجود مصابين.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون للعلاج، وتبين من المعاينة أن الأتوبيس رقم ب ن ص 7394 كان فى طريقه لمنطقة الأديرة بوادى النطرون.

أسفر الحادث عن إصابة 22 من مستقلي الأتوبيس بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وتم علاجهم وخروجهم جميعا من المستشفى، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور على الطريق، والتحفظ على السيارة مرتكبة الحادث وقائدها، وباشرت النيابة التحقيق.