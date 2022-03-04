تعرف على فوائد التمارين الرياضية لمرضى الألم العضلي

الألم العضلي الليفي هو حالة مزمنة تسبب ألمًا عضليًا على نطاق واسع، غالبًا ما يكون مصحوبًا بالإرهاق ونوم متغير واضطراب إدراكي وضيق عاطفي، ويتطور عادة في منتصف مرحلة البلوغ ويصيب النساء أكثر من الرجال، ويصيب الألم العضلي الليفي 2٪ إلى 5٪ من السكان، بحسب ما ورد في موقع " theguardian".

أهمية التمارين الرياضية:

تقول أخصائية فسيولوجيا التمرين، سارة كومينسولي، إن العديد من الأشخاص المصابين بهذا المرض، قلقون من أن التمارين الرياضية ستزيد آلامهم سوءًا، وهذا قلق منطقي فمن غير المألوف أن يعاني الأشخاص المصابون من المزيد من الألم والتعب بعد التمرين عندما يبدأون في ممارسة الرياضة لأول مرة.

غالبًا ما يؤدي مزيج الألم والتعب وقلة النشاط إلى ضعف العضلات وعدم تكيفها، مما يجعل الأنشطة اليومية العادية صعبة لكن أظهرت الأبحاث أن التمرينات يمكن أن تخفف الأعراض، إنها واحدة من أكثر العلاجات التي أثبتت جدواها في علاج الألم العضلي الليفي، كما يقول ليتل جون.

كما تساعد التمارين الناس في الحفاظ على قدرتهم الوظيفية وتحسينها، إذا كنت تتبع روتينًا جيدًا، فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى تحسين مدة النوم وجودته، كما يمكن أن تؤدي التمارين الرياضية أيضًا إلى تعزيز الحالة المزاجية والمرونة.

قول ليتل جون: "يعاني الكثير من الأشخاص المصابين بالفيبروميالغيا من فقدان السيطرة والتمرين يعيد ذلك إلى أيديهم"، وقبل البدء في ممارسة أي تمرين روتيني ، احصل على نصيحة من طبيبك أو أخصائي العلاج الطبيعي. يمكنهم اقتراح تمارين آمنة مصممة حسب حالتك وقدرتك.

أما فيما يخص المعالجة المائية، ووفقًا لـ Littlejohn ، يمكن للأشخاص الذين يعانون من الألم العضلي الليفي الاستفادة من العلاج المائي لأن الماء يدعم أجسامهم، كما يمكنك القيام بأشياء أكثر مما تستطيع على الأرض دون التسبب في إثارة الكثير من الألم.

يمكن أن توفر ممارسة الرياضة في حمام سباحة دافئ العديد من الفوائد، حيث يخفف طفو الماء الضغط على المفاصل، ويساعد الدفء على استرخاء العضلات المشدودة.