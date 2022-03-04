وكيل «الأوقاف» يفتتح مسجدًا جديدًا بالقليوبية

افتتح الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة القليوبية اليوم الجمعة، مسجد المرحوم محمد أشرف يحيى بميت كنانة بمدينة طوخ بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة وسط فرحة من أهالي القرية، وأدى وكيل وزارة الأوقاف خطبة الجمعة، التي تناولت أثر الزكاة والصدقات في تنمية المجتمع.

وفي وقتٍ سابق افتتح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية 3 مساجد بعد تطويرها وتجديدها بقرى ومراكز القليوبية والمساجد الثلاثة هي مسجد أحمد موسى بقرية برشوم التابعة لمركز طوخ، والمقام على مساحة 320 مترًا، وتم إحلاله وتجديده بالكامل وفرشه بالسجاد الجديد من وزارة الأوقاف بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين جنيه على نفقة وزارة الأوقاف أما المسجد الثاني فهو مسجد السلام بشبرا الخيمة بجوار قيادة مرور الطريق السريع، والمقام على مساحة 400 متر حيث تم إحلاله وتجديده بالكامل بتكلفة 4 ملايين جنيه على نفقة وزارة الأوقاف أما الثالث فهو مسجد الغفور الرحيم، بالعبور في الحى السادس وتم إنشاؤه وبناؤه حديثا ومقام على مساحة 1500 متر بتكلفة 17 مليون جنيه بالجهود الذاتية.

وأعلنت مديرية أوقاف القليوبية إجراءات وضوابط وشروط التطوع للسيدات الراغبات في الإشراف على فتح مصلى السيدات بالمساجد لإقامة شعائر شهر رمضان وصلاة التراويح.

وقال وكيل وزارة الأوقاف في القليوبية إنه على من ترغب في أن تكون مسؤولة متطوعة عن مصلى السيدات في أي مسجد بجوار محل سكنها التوجه إلى الإدارة التابع لها المسجد الملحق به مصلى السيدات وكتابة طلب موجود هناك مع تقديم صورة بطاقة لمدير الإدارة بمديرية أوقاف القليوبية.

وأوضح أبو السعود: "إننا نلتزم بضوابط وتعليمات وزارة الأوقاف بشأن نظام عمل المساجد وصلاة الجماعة والتراويح فى شهر رمضان المبارك"، مشيرًا إلى أنه يوجد لجان متخصصة تجوب كافة مدن وقرى المحافظة للتفتيش ومتابعة جميع المساجد بمدى الالتزام بالقوانين وتطبيق التعليمات.