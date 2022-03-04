الجمعة 04 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تراجع بورصتي الإمارات اليوم

بورصتي الإمارات
بورصتي الإمارات لكن أبوظبي

شهدت بورصتا الإمارات (دبي وأبو ظبي) تراجعا اليوم، شأنها شأن الأسواق العالمية، إذ أثر التوتر المتزايد الناجم عن الصراع الروسي الأوكراني على المعنويات وأوقف سلسلة مكاسب أفرزها ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية.

وتواصلت الخسائر التي تكبدتها الأسهم العالمية على مدار الأسبوع، إذ تهافت المستثمرون على السندات الحكومية والذهب، في حين سجلت الأسهم الآسيوية أدنى مستوياتها في 16 شهرا.

وارتفعت أسعار النفط إلى 114.23 دولار للبرميل اليوم، إذ طغت مخاوف من تعطل صادرات النفط الروسية بسبب عقوبات غربية على أثر احتمال زيادة الإمدادات الإيرانية في حالة إبرام اتفاق نووي مع طهران.
 

وقال وائل مكارم كبير محللي أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى إكسنس "فتحت البورصة في دبي على تراجع، إذ عمد المستثمرون لتأمين مكاسبهم بعد أسبوع من الزيادات الكبيرة".


وفي دبي، هبط مؤشر الأسهم الرئيسي 0.9 بالمئة، منهيا سلسة مكاسب استمرت خمسة أيام، وكان قطاعا الخدمات المالية والاتصالات من أكبر الخاسرين.

وسجل المؤشر أقوى أداء أسبوعي له في أكثر من شهرين بمكاسب بلغت 4.1 بالمئة.
 

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.6 بالمئة، مسجلا أول هبوط له في ست جلسات.
 

وصعد المؤشر 6.1 بالمئة على أساس أسبوعي، ليسجل أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ يناير 2021.
 

وهبط سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.9 بالمئة بعد تداوله دون الحق في توزيع أرباح.

أبوظبي.. نزل المؤشر 0.6 بالمئة إلى 9683 نقطة.
دبي.. انخفض المؤشر 0.9 بالمئة إلى 3449 نقطة.

الإمارات الأسواق العالمية النفط الذهب البورصة في دبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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