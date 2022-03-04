مسلسلات رمضان 2022.. هشام إسماعيل يكشف تفاصيل شخصيته في «أحلام سعيدة»

أعرب الفنان هشام إسماعيل، عن سعادته الكبيرة لخوضه السباق الرمضاني لعام 2022، بمسلسل "أحلام سعيدة"، مع الفنانة يسرا، وعدد كبير من نجوم الفن الذين يشاركون في المسلسل من بينهم الفنانة انتصار التي تجسد دور زوجته.

وقال "إسماعيل" في تصريحات خاصة لـ"الدستور":"أنا بجسد شخصية واحد اسمه أنس، وهو شخصية كسولة جدًا، ومتجوز من الفنانة انتصار، وهي شغالة مدرسة في مدرسة إنترشونال، وأنا معتمد على فلوسها، ودا كل اللي أقدر أقوله حاليًا".

مسلسل "أحلام سعيدة" تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مي كساب، نور محمود، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجي وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثاني بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014.

مسلسل الكبير

ويشارك الفنان هشام إسماعيل أيضًا في الجزء السادس من مسلسل "الكبير أوي مسلسل الكبير"، ويعتمد المسلسل في العمل الجديد على نفس طاقم العمل القديم وهم؛ محمد سلام، هشام إسماعيل، حسين أبوالحجاج، بيومي فؤاد، كما دخلت الفنانة الشابة رحمة أحمد، في دور جديد وليس بديلًا للفنانة دنيا سمير غانم، كما أُشيع مؤخرًا.

وتشهد الأحداث في الجزء السادس مباراة تمثيلية بين "الكبير" ونجله "العترة" بين أن كبر وأصبح شابًا صغيرًا، ويتواجد في العمل عدد كبير من ضيوف الشرف خلال الحلقات من خلال ضيف كل حلقة أو حلقتين حسب امتداد القصة داخل المسلسل.

يشارك في بطولة المسلسل مع أحمد مكي، كل من؛ هشام إسماعيل، محمد سلام، حسين أبو الحجاج، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ويعمل "مكي" في الجزء الجديد من المسلسل الشهير الكبير على إضافة جرعة كوميدي جديدة وكبيرة ومختلفة للعرض خلال رمضان المقبل، كما سيشهد العمل بعض التغيرات في ملابس الأبطال والديكورات لكن مع الاحتفاظ بالعناصر الأساسية للعمل الذي أحبه الجمهور خلال السنوات الماضية من خلال 5 أجزاء.

وظهر مؤخرا الفنان هشام إسماعيل خلال حكاية "مش مبسوطة" ضمن حكايات مسلسل "زي القمر" بموسمه الثاني، في دور زوج يعمل بمهنتين الأولى مدرس ثانوية والثانية نقاش ومتزوج من الفنانة داليا مصطفى، كما يعاني من ضغوطات الحياة اليومية، وتقدم الحكاية الفنانة بشرى، والعمل من إخراج شيرين عادل.