الجمعة 04 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تطوير ميدان حي السلام بالإسماعيلية

جريدة الدستور

شنت محافظة الإسماعيلية، اليوم، حملة لبدء إجراءات تطوير ميدان حي السلام بالكامل بشكل حضاري، بناء على تعليمات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة.

ترأس الحملة اللواء هشام الطويل السكرتير العام للمحافظة بحضور مهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل ومهندس مارون إسحاق استشاري التخطيط المروري بالمحافظة ونائب رئيس حي ثان، حيث تم فتح الشارع المجاور للبنك بميدان حي السلام وإزالة كافة الإشغالات ومعوقات التطوير والأكشاك المخالفة بالميدان، واتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في نقل الأكشاك والمنافذ الموجودة في الميدان على الفور وإعادة تنسيق الميدان مروريا وجماليا.

وصرح مهندس أحمد الشيمي بأنه سيتم استكمال باقي الأعمال غدا لتهيئة الميدان بالكامل لأعمال التطوير.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

عودة 30 مواطنًا من المجر إلى مصر بعد عبورهم حدود أوكرانيا.. اليوم

عرض الجزء الثاني من حلقة «مو صلاح» على «دي إم سي» والمصرية الليلة

بعد حادث تصادم.. تعرض الإعلامي أحمد مصطفى لمحاولة اختطاف وسرقة هاتفه وراتبه بالدقي

هل غيّرت «التعليم» موعد امتحانات الثانوية العامة؟

موعد حلقة محمد صلاح مع إسعاد يونس على قناة DMC والتليفزيون المصري

وزيرة التخطيط تشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الأعمال المصرى للاستدامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

افلام ذات أثر في اسوان

مؤمن المحمدي

الغطا وقع واللي في الحلة بان

د. محمد عفيفي

جمال عبدالناصر: فلسفة الثورة «2-2»

علاء خالد

صلاح عيسى.. المؤرخ روائيًا

د. بهي الدين مرسي

شرطة المسطحات الفكرية

ماجد حبته

عهد صحى دولى جديد

حسين دعسة

الرماد النووي.. ماذا تخفي الولايات المتحدة؟

محمد عبدالعزيز

صانع السعادة.. الفنان والإعلامى الذي أحبه الجميع

صور

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة السفير الإسرائيلى لدى أوكرانيا.. وعودته لتل أبيب من أجل العلاج

إسرائيل: استقبلنا 1555 أوكرانيًا.. ونستعد لتجنيس أكثر من 100 ألف لاجئ

رئيس أوكرانيا ينتقد إسرائيل: لم يدعمونا كما توقعنا