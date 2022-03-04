تطوير ميدان حي السلام بالإسماعيلية

شنت محافظة الإسماعيلية، اليوم، حملة لبدء إجراءات تطوير ميدان حي السلام بالكامل بشكل حضاري، بناء على تعليمات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة.

ترأس الحملة اللواء هشام الطويل السكرتير العام للمحافظة بحضور مهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل ومهندس مارون إسحاق استشاري التخطيط المروري بالمحافظة ونائب رئيس حي ثان، حيث تم فتح الشارع المجاور للبنك بميدان حي السلام وإزالة كافة الإشغالات ومعوقات التطوير والأكشاك المخالفة بالميدان، واتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في نقل الأكشاك والمنافذ الموجودة في الميدان على الفور وإعادة تنسيق الميدان مروريا وجماليا.

وصرح مهندس أحمد الشيمي بأنه سيتم استكمال باقي الأعمال غدا لتهيئة الميدان بالكامل لأعمال التطوير.