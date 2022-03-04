مسلسلات رمضان 2022.. سامي مغاوري يكشف تفاصيل شخصيته في «أحلام سعيدة»

يسابق المخرج عمرو عرفة، الزمن، للانتهاء من تصوير مسلسل "أحلام سعيدة"، وتصوير عدد من المشاهد الخارجية، لخوض السباق الرمضاني لعام 2022، ويشارك في بطولته بجانب الفنانة يسرا وغادة عادل كلٍ من مي كساب وشيماء سيف، ومن إخراج عمرو عرفة، ومقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وكشف الفنان سامي مغاوري، عن تصويره لمدة يومين من مشاهده في مسلسل "أحلام سعيدة":"أنا بجسد شخصية والد الفنانة مي كساب، وأنا طالع أب متفتح ولطيف، ومتحضر وبيقف مع بنته في المشاكل الكتير اللي بتقع فيها وتتعرض ليها"، مؤكدًا عودته لاستكمال التصوير في مسلسل "أحلام سعيدة" مرة أخرى بعد شفاءه التام من العملية الجراحية التي أجراها مساء أمس الخميس.

مسلسل "أحلام سعيدة"

يُجدر الإشارة إلى أن مسلسل "أحلام سعيدة" تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مي كساب، نور محمود، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجي وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثاني بين يسرا وعمرو عرفة في الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014.

واستأنفت مؤخرًا يسرا، تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد "أحلام سعيدة" والذي تجسد فيه شخصية مدرسة في مدرسة إنترناشونال، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، بعد شفائها من فيروس كورونا وعودتها لمزاولة نشاطها الفني مجددًا، وذلك بعد فترة عزل استغرقت 20 يومًا في المنزل، وخلال هذه الفترة صور المخرج عمرو عرفة عدد من المشاهد بباقي الأبطال حتى تعود يسرا.