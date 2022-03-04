«هنا تصنع القصص».. ورشة كتابة بدار هن للنشر الثلاثاء

تنظم دار هن للنشر ورشة كتابة قصة قصيرة بعنوان "هنا تصنع القصص"، يوم الثلاثاء الموافق ٨ مارس في تمام السابعة مساءً بمقر دار هن.

تتناول الورشة فهم تقنيات القصة القصيرة، والتدريب على كل تقنية، التعرف على الطرق التى سلكتها القصة القصيرة وأهم لحظاتها، التدرب على الأشكال المختلفة من القص، إلى جانب التدرب على كيفية تعديل النصوص.والتعرف على بعض المفاهيم النقدية وعلاقتها بالقصة القصيرة، وفي النهاية التدرب على كتابة الذات.

يحاضر في الورشة رجائى موسى، مؤسس دار نشر "هٌنً" للكتابة النسوية، مدرس مادة الإثنوجرافيا بالمدرسة العليا للصحافة فى باريس يعمل محاضر فى مدرسة الجزويت للسينما- مقرر الأدب والسينما، وله تجارب متنوعة فى كتابة القصة والرواية والأنثروبولوجيا، وتحرير النصوص الأدبية.

القصة القصيرة أو الأقصوصة هي نوع أدبي عبارة عن سرد حكائي نثري أقصر من الرواية، وتهدف إلى تقديم حدث وحيد غالبا ضمن مدة زمنية قصيرة ومكان محدود غالبا لتعبر عن موقف أو جانب من جوانب الحياة، لا بد لسرد الحدث في القصة القصيرة أن يكون متحدا ومنسجما دون تشتيت.

وغالبا ما تكون وحيدة الشخصية أو عدة شخصيات متقاربة يجمعها مكان واحد وزمان واحد على خلفية الحدث والوضع المراد الحديث عنه الدراما القصة القصيرة تكون غالبا قوية وكثير من القصص القصيرة تمتلك حسا كبيرا من السخرية أو دفقات مشاعرية قوية لكي تمتلك التأثير وتعوض عن حبكة الأحداث في الرواية، يزعم البعض أن تاريخ القصة القصيرة يعود إلى أزمان قديمة مثل قصص العهد القديم عن الملك داود، وسيدنا يوسف وراعوث، لكن بعض الناقدين يعد القصة القصيرة نتاج تحرر الفرد من ربقة التقاليد والمجتمع وبروز الخصائص الفردية على عكس النماط النموذجية الخلاقية المتباينة في السرد القصصي القديم.