الجمعة 04 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«هنا تصنع القصص».. ورشة كتابة بدار هن للنشر الثلاثاء

رجائي موسى
رجائي موسى

تنظم دار هن للنشر ورشة كتابة قصة قصيرة بعنوان "هنا تصنع القصص"، يوم الثلاثاء الموافق ٨ مارس في تمام السابعة مساءً بمقر دار هن.

تتناول الورشة فهم تقنيات القصة القصيرة، والتدريب على كل تقنية، التعرف على الطرق التى سلكتها القصة القصيرة وأهم لحظاتها، التدرب على الأشكال المختلفة من القص، إلى جانب التدرب على كيفية تعديل النصوص.والتعرف على بعض المفاهيم النقدية وعلاقتها بالقصة القصيرة، وفي النهاية التدرب على كتابة الذات.

يحاضر في الورشة رجائى موسى، مؤسس دار نشر "هٌنً" للكتابة النسوية، مدرس مادة الإثنوجرافيا بالمدرسة العليا للصحافة فى باريس يعمل محاضر فى مدرسة الجزويت للسينما- مقرر الأدب والسينما، وله تجارب متنوعة فى كتابة القصة والرواية والأنثروبولوجيا، وتحرير النصوص الأدبية.

القصة القصيرة أو الأقصوصة هي نوع أدبي عبارة عن سرد حكائي نثري أقصر من الرواية، وتهدف إلى تقديم حدث وحيد غالبا ضمن مدة زمنية قصيرة ومكان محدود غالبا لتعبر عن موقف أو جانب من جوانب الحياة، لا بد لسرد الحدث في القصة القصيرة أن يكون متحدا ومنسجما دون تشتيت. 

وغالبا ما تكون وحيدة الشخصية أو عدة شخصيات متقاربة يجمعها مكان واحد وزمان واحد على خلفية الحدث والوضع المراد الحديث عنه الدراما القصة القصيرة تكون غالبا قوية وكثير من القصص القصيرة تمتلك حسا كبيرا من السخرية أو دفقات مشاعرية قوية لكي تمتلك التأثير وتعوض عن حبكة الأحداث في الرواية، يزعم البعض أن تاريخ القصة القصيرة يعود إلى أزمان قديمة مثل قصص العهد القديم عن الملك داود، وسيدنا يوسف وراعوث، لكن بعض الناقدين يعد القصة القصيرة نتاج تحرر الفرد من ربقة التقاليد والمجتمع وبروز الخصائص الفردية على عكس النماط النموذجية الخلاقية المتباينة في السرد القصصي القديم.

 

دار هن للنشر ورشة كتابة قصة قصيرة هنا تصنع القصص الثلاثاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

عودة 30 مواطنًا من المجر إلى مصر بعد عبورهم حدود أوكرانيا.. اليوم

عرض الجزء الثاني من حلقة «مو صلاح» على «دي إم سي» والمصرية الليلة

بعد حادث تصادم.. تعرض الإعلامي أحمد مصطفى لمحاولة اختطاف وسرقة هاتفه وراتبه بالدقي

هل غيّرت «التعليم» موعد امتحانات الثانوية العامة؟

موعد حلقة محمد صلاح مع إسعاد يونس على قناة DMC والتليفزيون المصري

وزيرة التخطيط تشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الأعمال المصرى للاستدامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

افلام ذات أثر في اسوان

مؤمن المحمدي

الغطا وقع واللي في الحلة بان

د. محمد عفيفي

جمال عبدالناصر: فلسفة الثورة «2-2»

علاء خالد

صلاح عيسى.. المؤرخ روائيًا

د. بهي الدين مرسي

شرطة المسطحات الفكرية

ماجد حبته

عهد صحى دولى جديد

حسين دعسة

الرماد النووي.. ماذا تخفي الولايات المتحدة؟

محمد عبدالعزيز

صانع السعادة.. الفنان والإعلامى الذي أحبه الجميع

صور

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة السفير الإسرائيلى لدى أوكرانيا.. وعودته لتل أبيب من أجل العلاج

إسرائيل: استقبلنا 1555 أوكرانيًا.. ونستعد لتجنيس أكثر من 100 ألف لاجئ

رئيس أوكرانيا ينتقد إسرائيل: لم يدعمونا كما توقعنا