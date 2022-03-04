الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد حادث تصادم.. تعرض الإعلامي أحمد مصطفى لمحاولة اختطاف وسرقة هاتفه وراتبه بالدقي

الإعلامي أحمد مصطفى
الإعلامي أحمد مصطفى

تعرض الإعلامي أحمد مصطفى مراسل قناة الغد الإخبارية بالقاهرة، لواقعة سرقة بالإكراه ومحاولة اختطافه على خلفية حادث مروري مع مجموعة من ركاب سيارة وصفهم بـ"البلطجية"، وسرقوا هاتفه المحمول وراتبه الشهري عقب سحبه من أحد ماكينات الصرافة ، وقام بتحرير محضر حمل رقم جنح 2778 قسم الدقي.

وقال أحمد مصطفى،"أثناء سيري في نفق الجلاء في تمام الساعة 7:30 مساء يوم الثلاثاء توقفت سيارة  بشكل مفاجئ فاصطدمت بها وبدون مقدمات نزل من السيارة 4 أشخاص وقاموا بالاعتداء علي وسرقة مبلغ مالي من السيارة وإحداث إصابات من بينها إصابة بالعين أفقدتني الوعي لدقائق".

وأضاف مراسل قناة الغد أنني طلبت منهم الاتصال بالشرطة لتحرير محضر وتصليح السيارة إن كان الخطأ من جانبي، فرفضوا وقاموا بإدخالي لسيارتي بالقوة وإجباري على القيادة إلى مكان غير معلوم بعد أن قاموا بسرقة الرخص الخاصة بي والسيارة وكارنيه النقابة.

 وما إن تحركت بالسيارة حتى استطعت الهرب وترك السيارة والتوجه إلى قسم شرطة الدقي وحررت محضر جنح رقم 2778.

وقام رجال الشرطة بالعثور على السيارة في نفق الجلاء الذي وقع به حادث الاعتداء وبفحص الكاميرات، لم يتمكن رجال المباحث الكشف عن هوية السيارة وخصوصًا أن بعض الكاميرات معطلة.

حادث مرورى قسم شرطة الدقي رجال المباحث الشرطة سرقة مبلغ مالى مراسل قناة الغد تحرير محضر احمد مصطفى

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