الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئول روسى: العقوبات الغربية تخلق مشاكل وتفتح أسواقًا جديدة

يوري بوريسوف
يوري بوريسوف

 قال نائب رئيس الوزراء الروسي «يوري بوريسوف»، إن العقوبات الغربية الجديدة على روسيا تجلب المشاكل، ولكنها تمنحها أيضا فرصة لدخول أسواق جديدة.

وأضاف «بوريسوف» في تصريح للصحفيين اليوم، أن هذه ليست المرة الأولى، التي نتعرض فيها لمثل هذه الهجمات"، مشيرا إلى أن الاقتصاد الروسي يتمتع بتجربة التعرض لنظام عقوبات.

وتابع: «نعيش في ظل العقوبات لفترة طويلة، وتمكنا من التكيف بدرجة عالية وإيجاد حلول فعالة تماما»، موضحا أنه يتعين أيضا عدم التوقف عن النشاط الاستثماري ومواصلة المشاريع، التي جرى إطلاقها بالفعل، وباتت على وشك الانتهاء، خاصة إذا كانت هذه المشاريع مرتبطة بشكل مباشر بمهمة تقليل الاعتماد على الواردات.

من ناحية أخرى، أعلنت هيئة مراقبة وسائل الإعلام الروسية، أنها قيدت الوصول إلى عدد من المواقع الإعلامية في روسيا.

وذكر بيان للهيئة الروسية اليوم، أن من بين هذه المواقع «بي بي سي وميدوزا ودويتشه فيله» الألماني والموقع الناطق باللغة الروسية لراديو «أوروبا الحرة» وراديو «ليبرتي ــ سفوبودا» الممول من الولايات المتحدة.

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وائل لطفي

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