الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع سعر سلة خامات «أوبك» إلى 117.06 دولار للبرميل

أوبك
أوبك

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، اليوم الجمعة، أن سعر سلة خاماتها ارتفع بواقع 86ر4 دولار؛ ليصل إلى 117.06 دولار للبرميل في تعاملات أمس الخميس مقابل 112.20 دولار في اليوم السابق.


وذكرت نشرة منظمة (أوبك) أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي سجل 69.89 دولار للبرميل.


وكان تحالف (أوبك +) الذي يضم أعضاء (أوبك) ومنتجين من خارجها قرر في اجتماعه الوزاري الـ 26 أمس الأول الأربعاء، مواصلة الالتزام بخطة الإنتاج الحالية التي تستهدف زيادة إنتاج النفط تدريجيا، حيث تم الاتفاق على مواصلة زيادة الإمدادات بمقدار 400 ألف برميل يوميا في أبريل المقبل.
وذكر التحالف - في بيان - أن الأساسيات الحالية لسوق النفط والإجماع على توقعاته يشيران إلى أن السوق متوازن بشكل جيد وأن التقلبات الحالية لا تنتج عن التغيرات في أساسيات السوق، ولكن بسبب التطورات الجيوسياسية الحالية.
وتمكنت دول (أوبك +) من استئناف حوالي ثلثي الإنتاج الذي توقف في المراحل الأولى من فيروس "كورونا" المستجد، فيما لا تزال (أوبك) وشركاؤها يتوقعون ظهور فائض في المعروض، ولكنه يبدو أقل مما كان يعتقد في السابق، وتجاوز النفط 111 دولارا للبرميل اليوم في جلسة شهدت تقلبات إذ تغلبت المخاوف من اضطراب صادرات النفط الروسية بسبب عقوبات غربية على توقعات بزيادة إمدادات النفط الإيرانية في حال إبرام اتفاق نووي مع طهران.
ومن المنتظر ضخ المزيد من إمدادات النفط في السوق جراء سحب منسق من مخزونات النفط في الدول المتقدمة يبلغ 60 مليون برميل.
وقالت اليابان اليوم الجمعة إنها تعتزم سحب 7.5 مليون برميل نفط، وهي كمية تشكل حصة صغيرة من الطلب لديها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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