افتتاح حضانة لأبناء العاملات والعاملين بمصنع 300 الحربي

في ظل توجيهات المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي بالمساندة الحقيقية والتشجيع المستمر للعاملات والعاملين بقطاع الإنتاج الحربي وتوفير سبل الدعم والرعاية لهم ولأسرهم، تم افتتاح حضانة بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي) لأبناء العاملات والعاملين بالشركة.

وأكد المهندس طارق عزت رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي) أن وزير الدولة للإنتاج الحربي دائماً ما يؤكد أن المرأة العاملة داخل الإنتاج الحربي تمثل ركيزة أساسية ولابد من تمكينها ودعمها، ومن هذا المنطلق تم افتتاح حضانة بالشركة (مصنع 300 الحربي) في ضوء الحرص على توفير سبل رعاية السيدات العاملات بالشركة وتمكينهن من تحقيق التوازن بين الحياة العملية والأسرية في إطار دورهن كشريك رئيسي في عملية التنمية المستدامة بالدولة، لافتاً أن الحضانة متاح أيضاً إلتحاق أبناء العاملين بها وليست مخصصة لأبناء العاملات فقط وذلك من منطلق حرص الشركة على دعم العاملين وتوفير المناخ المناسب لهم للقيام بأفضل أداء تجاه شركاتهم، مؤكداً أنه تم الحرص على تجهيز الحضانة بمختلف التجهيزات اللازمة التي يحتاجها الأطفال وضمان تحقق معايير التهوية والإضاءة والاشتراطات الصحية المناسبة بها تحت إشراف الإدارة العامة لشؤون المرأة ووحدة تكافؤ الفرص التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة (مصنع 300 الحربي) إلى سعادة العاملات والعاملين بافتتاح الحضانة وتأكيدهم أن ذلك سينعكس بالإيجاب على إنتاجيتهم وفي نفس الوقت مساعدتهم في تحقيق الاستقرار الأسري لهم، متوجهين بالشكر للمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي لإتاحة الفرص لافتتاح الحضانة وتوفير سبل الدعم الدائم لهم ولأبنائهم.