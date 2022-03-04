الجمعة 04 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس مالطا يؤكد حرص بلاده على استمرار العلاقات الوطيدة مع الكويت

جريدة الدستور

أكد رئيس جمهورية مالطا جورج فيلا، حرص بلاده على استمرار العلاقات الوطيدة مع دولة الكويت، معربًا عن تقديره للقيادة السياسية في الكويت.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن رئيس جمهورية مالطا جورج فيلا، استقبل في القصر الرئاسي بالعاصمة فاليتا اليوم الجمعة، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، حيث نقل الغانم خلال اللقاء تحيات أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى الرئيس المالطي وتمنياتهما لمالطا بدوام التقدم والازدهار.

وحضر اللقاء سفير دولة الكويت لدى مالطا الدكتور فيصل المطيري.

وكان انطلقت في مالطا، أمس الخميس، أعمال المنتدى العالمي الثاني لثقافة السلام العادل تحت عنوان «القيادة من أجل السلام العادل» بتنظيم من مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية الكويتية، ومشاركة رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم.

وتضمن برنامج المنتدى الذي يعقد في العاصمة فاليتا، جلسة حول دور قادة العالم مع التركيز بشكل خاص على كيفية إعلان إطلاق منصة عالمية لقيادة السلام العادل، تشكل آلية سريعة لمنع النزاعات والتوفيق والوساطة في حالات الطوارئ.

ووصل «الغانم» إلى العاصمة المالطية فاليتا الأربعاء الماضي للمشاركة في المنتدى، كما يشارك في المنتدى الذي تنظمه مؤسسة البابطين الثقافية عدد كبير من الوجوه السياسية والثقافية في العالم؛ من بينهم رؤساء دول ورؤساء حكومات وبرلمانات.

ويستمر المنتدى يومين برعاية وحضور رئيس مالطا الدكتور جورج فيلا؛ ويضم ثلاث جلسات تهدف إلى إعداد قيادة فعالة لبناء منصة عالمية للسلام العادل متعددة المستويات والوظائف.

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