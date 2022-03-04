الجمعة 04 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نشاط خفيف للرياح.. توقعات بانخفاض درجات الحرارة في الإسماعيلية اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تشهد محافظة الإسماعيلية، حالة من الطقس غير المستقر، حيث انخفضت درجة الحرارة تدريجياً، وظهر نشاط خفيف للرياح فيما غابت الشبورة المائية صباح اليوم، وشهدت الشوارع سيولة مرورية.

وكانت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، قالت إن البلاد تشهد اليوم الجمعة، انخفاضا جديدا في درجات الحرارة، بقيم تتراوح بين 4 لـ 7 درجات لتبلغ درجات الحرارة 19 درجة على القاهرة الكبرى، مع نشاط للرياح على كافة مناطق الجمهورية.

 - نشاط الرياح يزيد من الإحساس أكثر بانخفاض درجات الحرارة

وأضافت أن نشاط الرياح، يزيد من الإحساس أكثر بانخفاض درجات الحرارة، وعودة فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري قائلة:"رجعنا للأجواء الشتوية تاني".

وأشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن أسباب هذه التقلبات ترجع إلى تأثر البلاد بنشاط رياح شمالية غربية قادمة من البحر المتوسط، على سطح الأرض، مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعملان على عودة الأجواء الشتوية وانخفاض درجات الحرارة مرة أخرى.

ونصحت  المواطنين، بعدم تخفيف الملابس، أو عدم الانخداع بفترات الاستقرار في الأحوال الجوية، خلال فترة النهار أو الطقس الدافئ، كون الطقس مع دخول ساعات الليل شديد البرودة على كافة أنحاء الجمهورية، متابعة:"لذا ننصح باستمرار ارتداء الملابس الشتوية خلال فترة النهار والليل على الأقل حتى انتهاء فصل الشتاء".

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية كثيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

- درجات الحرارة المتوقعة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 8 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 9 درجات، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة، وسانت كاترين العظمى 17 درجة والصغرى 7، وبورسعيد الصغرى 11 والعظمى 20، ودمياط الصغرى 11 والعظمى 19، والزقازيق الصغرى 10 والعظمى 21، والإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 20، والسويس الصغرى 11 والعظمى 21، والعريش الصغرى 11 والعظمى 18 درجة.

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