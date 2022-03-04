بروتوكول تعاون بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ووكالة الفضاء المصرية

الجامعة تستهدف تدريب وتأهيل طلابها للعمل في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء ذات المهارات العالية

وقعت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بروتوكول للتعاون المشترك مع وكالة الفضاء المصرية، في إطار حرص الجامعة على فتح آفاق جديدة لطلابها، وتفعيلاً لتوجيهات خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء بالتنوع فى وسائل التدريب العملى للطلاب، وإطلاعهم على كل ما هو جديد فى المجالات التكنولوجية الحديثة وفى مقدمتها علوم الفضاء.

وجاء التوقيع بحضور الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور محمد القوصي، ونائب الرئيس التنفيذي الدكتور محمد خليل عراقي، والدكتور أشرف حيدر غالب القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورعبدالقادر عبد الكريم إبراهيم نائب رئيس الجامعة لشئون الجودة، والدكتور كريم الدش عميد كلية الهندسة، ووكلاء كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا وشئون خدمة المجتمع، ولفيف من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ومجموعة متميزة من المعيدين وعدد من طلاب الجامعة.

‏‎وقام نائب الرئيس التنفيذى الدكتور محمد خليل باصطحابهم في جولة واسعة بمبنى مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية وهو يعد المركز الأول من حيث إمكانياته ووسائل اختبار الأقمار الصناعية فى شمال إفريقيا، بالإضافة إلى معامل اختبار أنظمة الأقمار الصناعية الأخرى بالوكالة ثم قام دكتور محمد القوصي بالترحيب برئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أشرف حيدر.

وأشار إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار نشر وتعميق علوم وتكنولوجيا الأقمار الصناعية في مختلف الجامعات المصرية لتوسيع وتعميق نظام المعرفة التكنولوجية للأنظمة الفضائية بمصر، وتأهيل القوى البشرية للعمل في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء ذات المهارات العالية والقادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب خلق روابط فريدة بين الطلاب وأساتذتهم وأيضا مع خبراء وكالة الفضاء المصرية لفهم طبيعة تصميم وتصنيع وتشغيل نظم الأقمار الصناعية.

‏‎وأشاد الدكتور أشرف حيدر بقيمة ما شاهدوه خلال الجولة التي قام بها فى الوكالة والإطلاع على حجم الإنجازات المعملية والتكنولوجية التى تخص منظومة العمل فى تكنولوجيا الفضاء، والجهد المبذول من منظومة الأقمار التعليمية لطلاب الجامعات المصرية، دون تفرقة بين الجامعات الحكومية والجامعات والمعاهد الخاصة، وقد قدم الدكتور أشرف حيدر الشكر للرئيس التنفيذي، وأعرب عن قيمة وكالة الفضاء المصرية لامتلاكها أحدث وسائل تكنولوجيا الفضاء، وأكد أن التعاون اليوم يعتبر بمثابة أستثمار كبير لطلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

‎ومن جانبه؛ أكد الدكتور القوصي أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الجهتين له أهمية كبيرة في تعزيز سبل التعاون المستقبلي المشترك وتفعيل الشراكة والمسؤلية المجتمعية بين الجهتين، وذلك في وضع إطار التعاون في مجال نقل علوم وتكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها الذى يدخل فى إطار نشر ثقافة علوم وتكنولوجيا الفضاء فى الجامعات والمدارس والمجتمع، لتتسع دائرة دعم النخبة العلمية المتخصصة مع دعم المجتمع لمزيد من التشجيع والتطوير لأنشطة الفضاء فى مصر.‎

ودار حوار مطول بين وفد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وبين الرئيس التنفيذى للوكالة وقيادات الوكالة حول مجالات التعاون التى يمكن البناء عليها طبقاً للبروتوكول الموقع ومنها على سبيل المثال دعم وكالة الفضاء المصرية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى تأسيس مركز تطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء بالجامعة، وإقامة تدريب صيفى مشترك فى مقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى فترة الصيف لطلاب الجامعة من كلية الهندسة وكلية علوم الحاسب، وتم الحوار حول تنفيذ مشروع بحثى يشترك فيه فريق عمل من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مع فريق عمل من وكالة الفضاء المصرية، وقد وعد الدكتور كريم الدش عميد كلية الهندسة، على أن الجامعة على استعداد لاستقبال طلاب من الجامعات المحيطة، والتى تماثل ظروف الدراسة فيها نفس ظروف جامعة مصر للشتراك فى التدريب الصيفى الذى يمكن إقامته بالجامعة.

‏‎يذكر أن وكالة الفضاء المصرية تختص بوضع الاستراتيجية العامة للدولة المصرية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذة التكنولوجيا والوقوف على الامكانيات العلمية والتكنولوجيا والبحثية والتصنيعية والبشرية في هذا المجال، ودعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة من نتائجها، وكذا برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتأسيس بنية تحتية لتطوير الانظمة الفضائية وتصنيعها وفي نهاية اللقاء تم توقيع البروتوكول بين الدكتور أشرف حيدر غالب رئيس الجامعة والدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى للوكالة، وتم تبادل إهداء الدروع بين الجانبين وسط التقاط الصور التذكارية.

بروتوكول تعاون بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ووكالة الفضاء المصرية

بروتوكول تعاون بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ووكالة الفضاء المصرية

بروتوكول تعاون بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ووكالة الفضاء المصرية

بروتوكول تعاون بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ووكالة الفضاء المصرية

بروتوكول تعاون بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ووكالة الفضاء المصرية

بروتوكول تعاون بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ووكالة الفضاء المصرية

بروتوكول تعاون بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ووكالة الفضاء المصرية

بروتوكول تعاون بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ووكالة الفضاء المصرية