الإمارات تصوت لصالح قرار الأمم المتحدة بشأن الوضع فى أوكرانيا

صوتت دولة الإمارات لصالح قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوضع في أوكرانيا.

وقالت المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبة، خلال الجلسة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة حسبما ذكرت وكالة وام الإماراتية اليوم الجمعة، "لقد صوتنا لصالح هذا القرار، ونشارك الدول الأعضاء في المناشدة لتحقيق السلام، سلام عادل يدوم من خلال الإقرار بالشواغل المشروعة لجميع الأطراف، ويلتزم أيضًا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة الداعية إلى احترام الاستقلال والسيادة وسلامة الأراضي" .

وأشارت "نسيبة" إلى أن تحقيق سلام مستدام يتطلب الحوار والدبلوماسية الفعالة، لافتاً أن الإمارات تدرك الحاجة إلى مواجهة هذه اللحظة عبر تجديد الجهود الدبلوماسية والقيادة الدولية، بحيث يتم وضع احتياجات الناس الفعلية في صميم جهودنا.

وأشارت إلى أن مصداقية الأمم المتحدة تعتمد على تمثيلها لدول العالم، وفعاليتها في تطبيق المبادئ التي يؤيدها المجتمع الدولي، داعية إلى تطبيق هذه المبادئ على قدم المساواة.

وعبرت عن القلق البالغ لدولة الإمارات إزاء التطورات الإنسانية في أوكرانيا، مشيرة إلي ضرورة حشد جهود الأمم المتحدة لتعزيز الحوار وإنهاء الأعمال العدائية، ومعالجة الوضع الإنساني، بمد يد العون لمن هم في أمس الحاجة للمساعدة.

ودعت الإمارات كافة أطراف النزاع في أوكرانيا إلى التهدئة وضبط النفس، وخفض التصعيد والعمل على إنهاء هذه الأزمة بالحوار وبالطرق الدبلوماسية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير أحمد عبدالرحمن الجرمن، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أمام الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان خلال النقاش الخاص بالأوضاع في أكرانيا.

وأضاف: "تتابع الإمارات بقلق بالغ الأحداث الجارية في أوكرانيا، وتؤكد موقفها الثابت المتمثل في ضرورة خفض التصعيد والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة بين الأطراف المعنية، وضرورة دعم الجهود الرامية إلى الحوار وتعزيز العمل الدبلوماسي على كافة الأصعدة لدعم فرص السلام بما يكفل عودة الاستقرار والأمن ويفسح المجال للحلول السياسية اللازمة، تمهيداً لعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي".

ودمرت روسيا ألف و812 منشأة عسكرية في أوكرانيا خلال عمليتهم العسكرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم، أنه تم استهداف 49 طائرة على الأرض و13 طائرة في الجو، و635 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى، و67 صاروخًا لإطلاق الصواريخ، و252 مدفعية ميدانية ومدفع هاون، و442 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة، فضلا عن 54 طائرة مسيرة.

وأضاف، أنه تم تدمير 65 مركزًا للقيادة ومراكز اتصالات للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى تدمير 56 نظامًا صاروخيًا مضادًا للطائرات من طراز إس-300، وبوك إم-1، و59 محطة رادار.