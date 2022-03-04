الجمعة 04 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة فورية لـ 7 حالات تعد بمراكز أسيوط

إزالة التعديات
إزالة التعديات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار الجهود التي تبذلها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتصدي وبكل حزم لحالات التعدى على الأراضي الزراعية وتكثيف أعمال اللجان الدورية المختصة لرصد هذه التعديات وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لوقف استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.
وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم وردع المخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون والتعدي على حقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في الغذاء الآمن.
وأوضح المحافظ أن إزالة التعديات تتم وفق خطة يتم تنفيذها عن طريق اللجان المشكلة من إدارة حماية الاراضي ومديرية الزراعة والإدارات الزراعية والوحدات المحلية حيث يتم رصد التعديات والتعامل الفوري معها وإزالتها في المهد لافتا إلى أن جميع المخالفات يتم تصويرها ورصدها فور حدوثها عن طريق وحدة المتغيرات المكانية عبر القمر الصناعي ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بالإضافة إلى التوعية وحث المواطنين على الحفاظ على الرقعة الزراعية.
وتصدت رئاسة مركز ومدينة الفتح لعدد 3 حالات تعدي بقرية بني مر بحوض الشيخ حسي وحوض الحليمي وتم تنفيذ الإزالة الفورية للتعدي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف وذلك تحت إشراف عبدالرؤوف النمر رئيس المركز ونوابه ومسئولي الزراعة والازالات ورئيس قرية بني مر كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري بردم قواعد خرسانية على أرض زراعية على مساحة حوالي قيراط وتنفيذ إزالة فورية لقواعد وسملات بوادي الشيح بالعتمانية خلال حملة برئاسة محمد حسن رئيس المركز ومسئولي حماية الأراضي وفي منفلوط قامت الوحدة المحلية تحت إشراف محمد عبدالغني رئيس المركز بردم قواعد بقرية بني مجد بحوض جرف سبلة وعلي مساحة 130م تقريبا وتحرير المحاضر اللازمة بينما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط بقيادة حسني درويش رئيس المركز بإزالة قواعد مخالفة بقرية الزاوية لحالة بناء مخالف على مساحة ٢٨٠ متر تقريباً عبارة عن قواعد وأعمدة خرسانية مبني بالمخالفة على الرقعة الزراعية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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